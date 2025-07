Lamezia, scovata condotta fognaria danneggiata: liquami diretti in mare

Mare inquinato

LAMEZIA TERME «Durante l’ispezione condotta oggi a Lamezia Terme per verificare le cause dello sversamento, è stata individuata una condotta fognaria gravemente compromessa, che trasporta i reflui verso il depuratore Deca. In presenza di pressione, la condotta danneggiata rilascia liquami non trattati direttamente nel torrente Bagni, con conseguente contaminazione del mare». Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sottolineando che «l’accaduto è stato segnalato alle autorità competenti, in particolare ai Carabinieri Forestali e al Comune. Nella giornata di domani – conclude il governatore – effettueremo ulteriori rilievi, impiegando droni e ROV subacquei, per verificare l’eventuale presenza di altre fonti di inquinamento».







