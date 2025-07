L’assessore Capponi a Caulonia per parlare di istituzioni e Terzo Settore

L’incontro in biblioteca

CAULONIA Uno spirito costruttivo di collaborazione e condivisione di idee ed intenti è emerso dall’incontro tenutosi presso la Biblioteca comunale di Caulonia Marina, nella ionica reggina, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare Caterina Capponi. Presenti al tavolo tecnico la responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale Caulonia, Sonia Bruzzese, il Coordinatore Tecnico “Commissione politiche sociali della conferenza delle Regioni e provincie autonome Renato Gaspari”,

il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, l’assessore alle politiche sociali Antonella Ierace e l’assessore Maria Campisi. Nutrita anche la rappresentanza istituzionale, professionale e dell’associazionismo, nell’ottica di una logica condivisa di azioni mirate a sostegno dei piu’ fragili. «Sapere di avere fatto qualcosa di importante nel sociale, ti consente di andare a dormire con la coscienza pulita», queste, in apertura, le parole del Sindaco di Caulonia Cagliuso al quale ha fatto da eco il saluto dell’Assessore Caterina Capponi, che ha fortemente voluto un tavolo di confronto con gli attori principali della rete sociale nell’ottica di una strategia condivisa, nonché di un monitoraggio di quelli che sono i reali ed impellenti bisogni delle nostre comunità. «Il coinvolgimento costante del terzo settore – ha infatti chiosato l’Assessore Capponi – è fondamentale e determinante al fine di una programmazione efficace e radicata nel territorio». Sonia Bruzzese, nel presentare le attività dell’ambito di Caulonia ha evidenziato l’importante risultato ottenuti con la stabilizzazione delle assistenti sociali operanti all’interno del territorio, ribadendo altresì la necessità di aumentare la capacità e i tempi di rendicontazione delle risorse, strutturando in maniera più efficace gli uffici di piano. L’auspicio, ampiamente condiviso dai presenti, è quello di promuovere massima partecipazione alle attività di concertazione, nella convinzione che il contributo del Terzo Settore possa essere sempre maggiore nel lavoro di co-programmazione e co-progettazione dei servizi territoriali. Dati e statistiche parlano comunque di una feconda e cospicua programmazione regionale nell’ambito delle politiche sociali, alla quale spesso si contrappone l’inerzia degli Enti e della rete sociale. Chiara ed esaustiva la lectio fornita dal funzionario della Regione Calabria Renato Gaspari, il quale ha posto l’accento sull’importanza della formazione e ancor di più della stabilizzazione degli assistenti sociali. La frammentarietà dei contratti non garantisce un servizio efficiente, impattando tra l’altro negativamente sulla spesa. Di fondi persi, erogati e mai spesi, di leggi e riforme si è discusso nel proseguo dell’incontro, nella comune convinzione che, oggi più che mai, è opportuno pensare in modo diverso le politiche sociali, privilegiando quantità e qualità nei servizi, a beneficio del benessere delle persone più fragili, attraverso una professionalizzazione del terzo settore e la contrattualizzazione dei caregiver. «In Calabria – ha concluso l’assessore Caterina Capponi – si osserva una crescente attenzione sulle politiche di inclusività strutturate e multidimensionali».

