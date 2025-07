Occhiuto tra i governatori più apprezzati, le reazioni: «Cresce la fiducia dei calabresi»

governance poll 2025

CATANZARO «Dopo quello Swg di circa un mese fa, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più amati d’Italia anche per il sondaggio Governance Poll del ‘Sole 24 Ore’: quinto a livello nazionale, con una crescita di 3,5 punti percentuali rispetto al 2021 e con il primato assoluto nel Mezzogiorno». Lo scrive Michele Comito, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia. Sono diverse le reazioni che stanno arrivando in seguito alla classifica del Sole24Ore che vede il governatore calabrese nella top 5 tra i presidenti di Regione più graditi a livello nazionale. «Nonostante le vicende delle ultime settimane – continua Comito – che verranno chiarite senza alcuna ricaduta sul governo regionale, i calabresi continuano costantemente ad esprimere apprezzamento e fiducia nei confronti del presidente Occhiuto. Stessa cosa non possiamo dire per i sindaci del Partito democratico, sempre pronto a chiacchierare ma evidentemente poco gradito dai cittadini nelle comunità nelle quali governa. I primi cittadini di sinistra dei capoluoghi sprofondano: da Caruso (-7,6%) a Fiorita (-9,2%), passando per Falcomatà (-11,4%). Irto e compagni faranno magari qualche piccola doverosa riflessione».

Straface: «Stiamo costruendo una Calabria straordinaria»

Anche Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione Sanità esprime «sincera soddisfazione» per «i dati emersi dal Governance Poll 2025 de Il Sole 24 Ore, che vedono il Presidente Roberto Occhiuto confermarsi tra i Governatori più apprezzati d’Italia. Con un gradimento del 58%, in crescita rispetto al già eccellente risultato del 2021, il Presidente si posiziona al quinto posto a livello nazionale e al primo tra i Presidenti del Mezzogiorno. Questo risultato – continua Straface – va ben oltre le percentuali: è il segno tangibile di un legame autentico e profondo con la sua terra. Il presidente Roberto Occhiuto ha saputo interpretare con equilibrio e determinazione le attese di una Calabria che da tempo richiedeva una guida autorevole, capace di unire visione, concretezza e passione civile. La fiducia dei calabresi, rinnovata e crescente, si accompagna oggi a un riconoscimento più ampio: sotto la sua guida, la Calabria ha saputo parlare al Paese e, in più di un’occasione, anche oltre i confini nazionali, affermandosi come una Regione che cambia passo, che recupera credibilità, che inizia a far parlare di sé per buone pratiche e risultati. Come Presidente della Terza Commissione, sono orgogliosa di poter contribuire a questo cammino, consapevole delle tante sfide ancora da affrontare, ma anche della forza collettiva che possiamo esprimere quando la buona politica incontra la fiducia dei cittadini. Grazie al Presidente Occhiuto per la direzione salda e il senso delle istituzioni, e grazie ai calabresi per il loro sguardo attento e partecipe. È insieme che stiamo costruendo una Calabria diversa. E, oggi più che mai, credibile, una Calabria – davvero – Straordinaria».

Le parole di Filippo Mancuso

«Se il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è tra i governatori più apprezzati d’Italia, piazzandosi, nel sondaggio del Sole 24 0re, al quinto posto – primo tra i governatori del Sud – con il 58% di consensi e con un +3,5% rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021, è perché i cittadini riconoscono i risultati storici che ha conseguito assieme alla maggioranza di centrodestra. La fiducia di cui il presidente Occhiuto gode, conferma che la governance della Regione è in ottime mani e che, insistendo sul percorso tracciato, si riuscirà ad assicurare ulteriori prospettive di sviluppo alla Calabria, finalmente protagonista a testa alta nello scenario nazionale». Così anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

Gallo: «Un dato che testimonia il buon governo»

«La crescita del consenso di Roberto Occhiuto rispetto al 2021, che secondo il risultato del Governance Poll 2025 vede il nostro presidente al quinto posto tra i governatori più apprezzati d’Italia e primo tra quelli del Sud, rappresenta un segnale politico significativo. Un dato che testimonia il radicamento del buon governo del centrodestra in Calabria, fondato su serietà, concretezza e capacità amministrativa». Lo scrive l’assessore regionale Gianluca Gallo. «Un riconoscimento che dimostra, altresì, che i calabresi apprezzano l’impegno quotidiano e la trasparenza con cui viene guidata la Regione e rafforza ancora di più la solidità politica di questa esperienza di governo. Come assessore della Giunta Occhiuto e come esponente di Forza Italia, non posso che leggere con soddisfazione questo risultato, che motiva tutti noi a continuare con impegno e responsabilità il lavoro per lo sviluppo della Calabria».

Il messaggio di Pierluigi Caputo

«Il presidente Occhiuto cresce ancora nei sondaggi, ed è l’ennesima conferma di quanto i calabresi apprezzino il suo operato alla guida della Regione. Questo emerge dal Governance Poll 2025, la rilevazione sul gradimento dei presidenti di Regione realizzata ogni anno da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore”. Da segnalare – sottolinea il noto quotidiano – anche il buon risultato in Calabria di Roberto Occhiuto.

Il governatore calabrese non solo è quinto tra i governatori più apprezzati in Italia con un gradimento al 58%, +3,5% rispetto al 2021, ma è il primo nella rilevazione tra le Regione del Sud. Un risultato non scontato che ci riempie di soddisfazione e che dimostra il grande impegno del nostro presidente, che in questi quasi quattro anni a capo della Giunta regionale, ha saputo segnare un’autentica svolta all’amministrazione regionale».

Calabresi premiano cambio passo Occhiuto e centrodestra

«Gli effetti del buongoverno messo in campo dal presidente Roberto Occhiuto trovano ancora una volta conferma nei sondaggi nazionali.

Oggi lo testimonia il Governance Poll 2025, la rilevazione sul gradimento dei presidenti di Regione de “Il Sole 24 Ore”, che attesta il nostro governatore al 58%, in crescita di 3,5 punti percentuale rispetto al 2021, al quinto posto tra i presidenti in Italia e primo al Sud.

Un risultato che gratifica gli enormi sforzi fatti in questi primi anni di governo alla guida della Regione per riformare, costruire e dare finalmente slancio alla Calabria.

È del tutto evidente che i calabresi hanno compreso pienamente e premiano il cambio di passo del presidente Occhiuto e della coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia attore protagonista, nella gestione dell’amministrazione regionale». E’ il messaggio del Gruppo Consiliare e Assessori Regionali di Fratelli d’Italia – Calabria.

Capponi: «Il risultato riflette la fiducia dei calabresi»

«Il dato emerso dal Governance Poll 2025, che vede il Presidente Roberto Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia – con il 58% di gradimento e un +3,5% rispetto al 2021 – è un segnale importante, che riflette la fiducia crescente dei calabresi nelle istituzioni regionali. In un periodo complesso, segnato da emergenze sociali, difficoltà economiche e nuove fragilità, questo risultato ci incoraggia a proseguire il lavoro intrapreso. Come assessorato alle Politiche Sociali stiamo cercando di dare risposte concrete alle persone più vulnerabili, promuovendo l’inclusione, rafforzando i servizi territoriali e costruendo reti di sostegno più vicine ai cittadini. Non siamo ad un punto di arrivo, ma questo gradimento segna un passaggio che rafforza la responsabilità di tutti noi che dobbiamo continuare a lavorare per una Calabria più giusta, coesa e attenta a chi ha più bisogno». Così Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria. (redazione@corrierecal.it)

