Occhiuto: «Un presidio fisso all’ospedale della Sibaritide». Al via i lavori dell’ospedale di Palmi – VIDEO

gli annunci

CATANZARO Un presidio delle forze dell’ordine H24 nei cantieri dell’ospedale della Sibaritide. Lo ha annunciato, attraverso un video rilanciato sui social, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «I miei tecnici hanno partecipato a una riunione in prefettura a Cosenza» ha spiegato il governatore calabrese. Poi la scelta del presidio perché «questi prepotenti, questi delinquenti non devono averla vinta». E, a proposito di ospedali, un altro annuncio di Occhiuto: «Domani partirà la lettera per la prefettura di Reggio perché comunicheremo l’avvio dei lavori per l’ospedale di Palmi, un ospedale che da 20 anni era sulla carta, ora cominceranno finalmente i lavori sotto la mia gestione». Nell’intervento video, il governatore calabrese ha poi confermato l’anticipazione di ieri del Corriere della Calabria: il Capodanno Rai si svolgerà anche quest’anno in Calabria. «Nei prossimi giorni ci saranno i sopralluoghi della Rai in una città che verrà comunicata nelle prossime settimane. Ci sono anche cose positive alla faccia dei gufi, anche cose positive in Calabria».

E, a proposito di notizie positive, ci sono i nuovi dati sul «traffico aereo che è record in Calabria, perché nel primo semestre abbiamo fatto +34% a Crotone, +34% di passeggeri, +15,1% di passeggeri a Lamezia, +113,9% a Reggio Calabria. Questo vuol dire più di 2 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2025», spiega Roberto Occhiuto. «Avevo promesso che a fine 2025 avremmo avuto 4 milioni di passeggeri, invece avremo più di 4 milioni», ha sottolineato il governatore.

Depurazione

«Mi sono occupato ancora della depurazione. Avete visto la sonda Sar, quella che trova gli scarichi che sono nascosti sottoterra. Bene, domani avremo delle nuove elaborazioni da parte dei tecnici», ha spiegato. Capitolo Tis. «Entro fine mese i comuni dovranno stabilizzare i Tis che vogliono, poi chiaramente la Regione si dovrà far carico degli altri Tis in qualche altro modo e ci stiamo riflettendo».

Il film in Calabria di Francis Ford Coppola

«Mi sono occupato del bando per gli hotel, perché arrivano tanti passeggeri, però dobbiamo avere anche hotel belli, accoglienti e fra qualche giorno comunicheremo le pratiche che sono state già finanziate e forse disporremo un ulteriore finanziamento per rendere più belli i nostri hotel in Calabria», ha spiegato il presidente della Regione. Spazio, infine, all’arrivo in Calabria di Francis Ford Coppola «che comunicherà che il suo nuovo film sarà girato in Calabria, quindi un’altra bell’operazione di Film Commission della quale sono davvero molto fiero. Poi ho fatto una riunione con i miei tecnici sulla metropolitana di Catanzaro, perché vorrei fosse inaugurata operativa ad ottobre, loro mi dicono a novembre, io ho detto ad ottobre. Ecco, quindi alla faccia dei gufi, in Calabria anche cose positive». (redazione@corrierecal.it)