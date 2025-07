Ospedale San Giovanni in Fiore, ecco la cardiologa

la sanità nei territori

SAN GIOVANNI IN FIORE Nell’Ospedale di San Giovanni in Fiore è in servizio da oggi, lunedì 7 luglio una nuova Cardiologa, che da subito garantirà visite ambulatoriali, anche esterne, oltre a ecocardiogrammi e holter. Questa figura professionale va a rafforzare il Reparto di Medicina, guidato dal dottor Vitaliano Spagnuolo, in un’ottica di potenziamento della sanità locale. La professionista è stata accolta dal primario Spagnuolo e dalla sindaca Rosaria Succurro, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto

«La presenza della nuova Cardiologa – ha dichiarato la sindaca – è un risultato reale, frutto del nostro impegno e della particolare attenzione che il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sta avendo verso la nostra comunità. La Cardiologa è una figura fondamentale, indispensabile, che avevamo fortemente voluto e che darà un contributo prezioso per tutelare la salute dei cittadini»

«Insieme alla Direzione generale dell’Asp di Cosenza e con il sostegno del Presidente della Regione, stiamo costruendo – ha aggiunto la sindaca – una nuova stagione per il nostro presidio ospedaliero. La sanità è una priorità assoluta e continueremo a pretendere risposte adeguate. L’Asp di Cosenza sta incrementando il personale medico, cosa – ha concluso Succurro – che purtroppo non avveniva da anni».