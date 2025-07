Regione, i sindacati chiedono l’avvio dell’iter per l’incremento del trattamento accessorio

la nota

CATANZARO I sindacati Fp Cgil, Uil Fp e Csa Cisal, insieme alla Rsu dell’amministrazione regionale rappresentata dal Coordinatore e dai componenti della delegazione trattante, hanno inviato una lettera alla Regione Calabria e al vicepresidente e assessore regionale al personale Filippo Pietropaolo per richiedere l’attivazione dell’iter per l’incremento del trattamento accessorio. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno chiesto «di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente fino a un’incidente massima del 48% sulla spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, maggiorata delle somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione».

«Valorizzare il personale della Giunta regionale»

Secondo i sindacati questa rappresenta «un’opportunità concreta e strategica per valorizzare il personale della Giunta regionale, riconoscendone il contributo quotidiano alla qualità dei servizi pubblici erogati e per colmare progressivamente il divario con altri comparti della pubblica amministrazione già interessati da processi di armonizzazione retributiva». Viene dunque chiesto che venga attivato «con urgenza l’iter previsto per la verifica della sostenibilità finanziaria e per la determinazione del valore massimo incrementabile del Fondo, procedendo in particolare alla quantificazione della spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari, al calcolo del differenziale disponibile tra l’attuale ammontare del Fondo (componente stabile + incarichi EQ) e il valore massimo consentito e la rilevazione e certificazione degli eventuali oneri riflessi, al netto dell’Irap, ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli previsti.

Chiesto un incontro

Viene quindi richiesto al dipartimenti «di calendarizzare con la massima urgenza un incontro tecnico-politico, da tenersi entro i prossimi giorni, anche ai fini della tempestiva programmazione delle risorse per l’anno in corso. Confidando nella sensibilità dell’Amministrazione su un tema che investe direttamente la valorizzazione delle professionalità interne e la qualità del servizio pubblico, si resta in attesa di un celere riscontro con indicazione della data utile per l’incontro richiesto».

