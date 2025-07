Taglio dei vitalizi, 1400 ex deputati presentano ricorso

il dibattito

ROMA Sono circa 1400 gli ex deputato che hanno presentato ricorso per il taglio dei vitalizi previsto da una delibera del 2018 voluta dall’esponente del M5S Roberto Fico. Secondo quanto scrive Repubblica, si è svolta mercoledì l’udienza al Collegio d’appello presieduto da Ylenia Lucaselli di Fratelli d’Italia che si è riservato tempo per pronunciare la sentenza. Già nel 2022 un gruppo di ex deputati aveva ottenuto, tramite una sentenza, l’annullamento della delibera che prevedeva che «l’assegno veniva ricalcolato sulla base di coefficienti in cui rientravano non solo il monte dei contributi versati, ma anche gli anni in cui si era beneficiato di un assegno». Alcuni tagli avevano raggiunto anche il 90%. Della sentenza del 2022 hanno beneficiato alcuni ex deputati più anziani anagraficamente rispetto ai ricorsisti di oggi, che invece già l’anno scorso avevano ricevuto parere negativo dal Collegio. Ora il nuovo ricorso in attesa che ci sia la nuova sentenza. (redazione@corrierecal.it)

