Incidente a Rocca di Neto, tre auto coinvolte e sei feriti: c’è anche un neonato – FOTO

CROTONE Nella serata odierna, alle 20:48 due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono intervenute per un grave incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 107, all’altezza del comune di Rocca di Neto al km 24. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, con un totale di sei persone a bordo, tra cui un neonato. Tre delle persone coinvolte, compreso il piccolo, sono state trasportate presso il presidio ospedaliero più vicino per accertamenti e cure mediche. I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario del 118 e con le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti. Sul posto anche Polizia Stradale e Carabinieri.