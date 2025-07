l’inconveniente tecnico

COSENZA Disagi per i viaggiatori calabresi: dalle ore 11:40 di oggi la circolazione ferroviaria sulla tratta Paola-Cosenza risulta sospesa a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. La notizia è stata confermata da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), che ha comunicato l’intervento in corso delle proprie squadre tecniche.

I treni regionali e a lunga percorrenza subiranno cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità ferroviaria tra la costa tirrenica e il capoluogo bruzio.

L’interruzione riguarda un tratto particolarmente delicato della rete ferroviaria calabrese, che collega l’entroterra cosentino con la direttrice tirrenica e il resto del Paese. Al momento non è stato reso noto un orario preciso per il ripristino della regolare circolazione, ma seguono aggiornamenti da parte di Trenitalia e Rfi. (redazione@corrierecal.it)

