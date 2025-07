«Maggioranza senza entusiasmo. Chiusura totale sui ruoli istituzionali»

l’intervento

LAMEZIA TERME «Un Consiglio comunale molto spento, non ho colto un sorriso nella maggioranza, non ho visto molto entusiasmo tra di loro e questo mi colpisce molto ed è strano perché quando si vice ci sono chiaramente motivi per sorridere anche all’avventura che si ha davanti». Così Doris Lo Moro, leader dell’opposizione di centrosinistra, a margine del primo Consiglio comunale dell’era Mario Murone a Lamezia Terme. «Non c’è stata – prosegue Lo Moro – nessuna apertura sulle cariche istituzionali, non c’è stata nessuna discussione: una chiusura totale. Si poteva anche trovare una qualche convergenza con noi, visto che questo è un luogo di democrazia. Da questo momento non ci sono attenuanti: io avevo l’idea che si dovesse partire con immediatezza, ma ognuno interpreta il ruolo a modo suo. Da oggi c’è un sindaco, c’è una Giunta, una maggioranza, c’è un presidente del Consiglio. Un dato mi ha sorpreso: l’ordine del giorno sulla convalida degli eletti, è stato fatto tutto in maniera molto sbrigativa, senza nessuna discussione, mentre in città si sa che qualche discussione su qualcuno si poteva fare. Anche la delibera sui criteri delle nomine comunali – conclude Lo Moro – mi sembra molto arrangiata. Una partenza un po’ rallentata, ma comunque una partenza. Ma soprattutto il nostro augurio è quello di una città che riparte». (c. a.)

