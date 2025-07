Gioia Tauro si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028

La candidatura

GIOIA TAURO La città di Gioia Tauro ufficializza la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, dando avvio a un percorso che ambisce a trasformare l’identità del territorio attraverso l’arte, la memoria e l’innovazione sociale. «Un risultato storico, che segna un punto di svolta per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Domenica Speranza –, da terra troppo spesso dimenticata e abbandonata, Gioia Tauro si riscopre oggi protagonista della scena culturale nazionale». L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simona Scarcella è già al lavoro su un progetto ambizioso, basato su una visione condivisa e partecipata: «Stiamo costruendo con passione e determinazione un progetto solido, inclusivo e visionario, che sappia valorizzare le nostre radici, le energie del presente e le potenzialità del futuro», ha aggiunto Speranza. La candidatura rappresenta l’avvio di una nuova narrazione per la città, che mira a diventare un modello culturale per l’intero Paese, simbolo di rinascita e rigenerazione: «Siamo fiduciosi che Gioia Tauro abbia tutte le carte in regola per vincere. Questa candidatura è solo l’inizio di un cammino che vede la nostra città come cuore pulsante di cultura, creatività e bellezza», evidenzia l’assessore. A conferma della vitalità culturale del territorio, la prossima settimana verrà pubblicato il calendario ufficiale della prima edizione del Gioia Culture Summer Festival, una rassegna estiva che porterà arte, musica, teatro e incontri in tutta la città. Gioia Tauro è inoltre l’unica città calabrese presente nella lista dei candidati: un motivo di orgoglio e responsabilità, che rafforza l’impegno a rappresentare al meglio l’intera regione nel panorama culturale nazionale. L’iniziativa sarà accompagnata da una serie di eventi, incontri e collaborazioni con il tessuto culturale locale e nazionale, in vista della presentazione ufficiale del dossier progettuale nei prossimi mesi. Il sindaco Simona Scarcella ha espresso profonda soddisfazione per il lavoro svolto finora: «Ogni giorno mi sento sempre più orgogliosa dell’impegno e della dedizione con cui i membri della mia squadra stanno portando avanti questo progetto. La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 non è solo un sogno condiviso, ma un traguardo concreto verso una Gioia Tauro protagonista, viva e culturalmente ricca». (A. Cas)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato