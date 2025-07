Paura a Vibo per una fuga di gas, evacuate diverse famiglie

l’intervento

VIBO VALENTIA Una fuga di gas a Vibo Valentia ha costretto all’evacuazione di alcune famiglie, che verranno ospitate in strutture alberghiere locali. Si tratta, secondo quanto si apprende, di circa 21 famiglie allontanate dalle loro abitazioni in via Francesco Cordopatri, via V. Capialbi e zone limitrofe. La fuga è stata causata dalla rottura accidentale di una condotta del gas sita in via Cordopatri verso le 13 di oggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale per monitorare la situazione. Il sindaco Enzo Romeo, con una ordinanza, ha disposto oltre all’evacuazione immediata anche il divieto di accesso e transito nell’area interessata per tutte le persone non autorizzate. Tecnici specializzati sono intanto al lavoro per riparare la condotta. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato