Scontro tra quattro auto sulla SS280 allo svincolo di Vena di Maida: un ferito

l’incidente

LAMEZIA TERME Quattro vetture sono rimaste coinvolte oggi in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 280, in direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per Vena di Maida. Le auto coinvolte sono una Opel Corsa, una BMW, una Mercedes e una Renault. L’impatto ha causato lievi ferite tra i passeggeri delle vetture coinvolte. Uno dei feriti è stato trasportato dal personale sanitario del Suem118 presso una struttura ospedaliera per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che hanno messa in sicurezza l’area e i veicoli incidentati, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità lungo il tratto interessato.

