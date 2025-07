Consiglio comunale Lamezia, Lo Moro: «Partenza poco trasparente»

gli interrogativi

LAMEZIA TERME Sono passate 48 ore dall’insediamento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, un momento sostanziale perché di fatto dà il via ad un nuovo percorso amministrativo con il Sindaco chiamato, per legge, a comunicare i nomi dei componenti della Giunta. Ma è anche un momento che, inevitabilmente, è disciplinato con rigore sia da norme nazionali sia da quelle più specifiche e di dettaglio contenute in Statuti e regolamenti comunali.

Di fatto operano una serie di prescrizioni formali, riassumendo: il Consiglio viene convocato entro precisi termini di legge e sempre in una tempistica determinata è obbligato a riunirsi, nella prima seduta vengono proclamati gli eletti, si elegge il Presidente ed il vicepresidente, il Sindaco comunica formalmente i nomi dei componenti della Giunta. Se qualcuno dei nominati assessori è anche consigliere comunale con l’accettazione della nomina decade dalla sua funzione. Circostanza quest’ultima che da luogo alle cosiddette surroghe, per dirla in parole semplici i primi dei non eletti entrano in Consiglio al posto dei consiglieri nominati assessori.

Tutte queste operazioni trovano premesse, sviluppo ed effetti in atti pubblici, resi disponibili ai consiglieri comunale e conoscibili da tutti i cittadini attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio.

A Lamezia Terme, a giudizio dell’opposizione, questo percorso sembra essere stato non troppo lineare al punto da sollevare dubbi e domande, come quelle poste dalla leader dell’opposizione di centrosinistra Doris Lo Moro.

«Il primo consiglio comunale – dice Doris Lo Moro – è importante e ci siamo predisposti con atteggiamento di attesa, partecipazione, rispetto dei risultati elettorali. Detto questo, possiamo però dire che non è facilmente decifrabile ciò che è accaduto nel primo consiglio comunale di Lamezia Terme. Intanto è iniziato in ritardo ed oltre il termine di tolleranza previsto dalla norma, segno di disagio e difficoltà ma come opposizione ci siamo ben guardati dal dire che la seduta non poteva tenersi, avremmo potuto farlo ma sarebbe stato un gesto di scortesia istituzionale». «Abbiamo visto fatica – aggiunge Lo Moro – disegnata sul volto del sindaco e dei consiglieri, esperiti i passaggi che riguardano l’elezione del Presidente e del vicepresidente il Sindaco ha comunicato la Giunta e nel comunicarla viene fuori che alcuni consiglieri facevano parte della giunta».

«La prima anomalia – specifica la Lo Moro – è che nessuna giunta è comparsa, non avevamo agli atti nessun decreto, nessuno dei “nominati” ha raggiunto il sindaco. Seconda anomalia, i consiglieri nominati assessori hanno continuato a svolgere le funzioni di consiglieri, non sono stati surrogati, francamente le domande sono inevitabili, la giunta era operativa? I consiglieri avevano accettato il ruolo di assessore o continuavano ad essere consiglieri e a votare? È un punto di domanda. E come mai se hanno accettato non si è proceduto alla surroga?». «L’opposizione – precisa Lo Moro – comprendendo le difficoltà che possono esserci state ha solo cercato di capire, non di aggredire o criticare».

L’esponente di centrosinistra va però oltre e sviluppa considerazioni che riguardano gli atti formali e la loro disponibilità: «Io ho chiesto il decreto di nomina la mattina dopo per capire anche con chi avevamo a che fare, perché la comunicazione della giunta serve anche per aprire una discussione. Ebbene, il decreto di nomina, a distanza di due giorni, io non l’ho avuto. Non solo, non è ancora comparso sull’albo pretorio. Ma allora questo decreto di nomina c’è o non c’è? E ci si rende conto che, se non c’è, comunque, la comunicazione in consiglio del sindaco potrebbe essere considerato un atto vincolante e quindi la giunta essere nata? Qual è l’interpretazione che dà l’amministrazione comunale? Ed il segretario comunale, che è un soggetto con precise responsabilità, perché non ha rilasciato il decreto e non ha provveduto che alla pubblicazione? Tutto ciò accade in un clima che non è pacifico in città, per come si legge sui giornali e si sente dalle varie dichiarazioni. C’è chi esulta, c’è chi illustra le sue deleghe, ma noi vorremmo che queste deleghe fossero a conoscenza non del singolo assessore che annuncia ma che fosse presente in un atto ufficiale a disposizione della maggioranza e della minoranza. Non è un clima da città importante come quella di Lamezia Terme, a mia memoria queste cose non sono mai successe neanche in piccoli comuni». «Verificheremo – prosegue Lo Moro – quello che succede in giornata, ma non è una cosa che può durare a lungo e non può restare senza spiegazioni. Che devono arrivare dall’apice politico, e che riguardano anche l’apice burocratico, perché vogliamo un sindaco all’altezza, ma vogliamo anche una burocrazia che sorregge il consiglio comunale per garantire la legalità e la correttezza degli atti per tutti, maggioranza e minoranza. Guai ad avere qualcuno che si pone in maniera compiacente davanti alle difficoltà o alle volontà della maggioranza senza tenere conto che c’è una minoranza che ha il diritto di conoscere gli atti e anche di discuterli. Diciamo che è un pessimo inizio, il prossimo appuntamento dovrà necessariamente essere quello della surroga, se esce fuori che queste nomine non dovessero essere confermate quale atto prevale? Quello comunicato o quello che sarà depositato e quindi, l’atto scritto?».

«Stiamo ponendo delle domande – conclude Lo Moro – che riguardano il rispetto di una normativa che non è solo nazionale, ma è da da statuto e regolamento comunale». (redazione@corrierecal.it)

