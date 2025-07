Lamezia Terme, ecco la Giunta del sindaco Murone – NOMI e DELEGHE

le scelte

LAMEZIA TERME Nel corso del Consiglio comunale d’esordio, il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha ufficializzato i componenti della Giunta comunale. A parte Calabria Azzurra sono rappresentate le altre liste che hanno sostenuto la sua cora alle Amministrative e culminata nella vittoria al ballottaggio. Confermati in pratica i nomi anticipati nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria. Due quindi gli assessori in quota Fratelli d’Italia – Michele Cardamone, che è il vicesindaco, e Giulia Bifano. Due gli assessori in quota Noi Moderati – Annalisa Spinelli e Salvatore Pirelli, un assessore per Forza Italia – Paradiso, uno per la Lega (fronte Domenico Furgiuele) – Antonietta D’Amico, e uno per la Lega bis (Filippo Mancuso, ispiratore della lista Lamezia Domani) – Gabriella De Sensi.

Le deleghe

Il sindaco Murone ha anche annunciato le deleghe agli assessori; il vicesindaco Cardamone si occuperà di Patrimonio e Urbanistica, Giulia Bifano si occuperà di Bilancio e personale, Antonietta D’Amico ha la delega all’Ambiente, alla riqualificazione delle periferie e alla sicurezza urbana, Salvatore Pirelli ha le deleghe allo Sport e alle Attività produttive, Annalisa Spinelli le deleghe ala Cultura e al Turismo, Tranquillo Paradiso si occuperà della Polizia locale e della Transizione digitale. Murone ha trattenuto a sé le deleghe delle Politiche sociali, della Protezione civile e delle partecipate.

L’intervento di Murone

«Pensiamo di dare un nuovo volto alla città», ha detto quindi Murone nel suo primo intervento da sindaco dopo il giuramento e l’ufficializzazione della Giunta. «Abbiamo sempre detto – ha sostenuto Murone – che l’amministrazione della cosa pubblica andava sviluppata nell’ottica dei principi e programmi sviluppati nel corso della campagna elettorale e penso che con queste indicazioni abbiamo raggiunto l’obiettivo. Il nostro intento è solo quello di raggiungere un risultato positivo per il bene comune: speriamo di riuscirci e di poter migliorare le condizioni di vita dei lametini. Per questo abbiamo scelto in pari numero donne e uomini e abbiamo una serie di professionalità coerenti con le deleghe, e pensiamo di dare un nuovo volto alla città». Infine da Murone un richiamo – abbastanza infelice francamente – agli organi di informazione: «Si è fatto un gran parlate sui tempi della Giunta. L’informazione deve essere orientata in maniera oggettiva: se si fa un calcolo tra i temi per formare la Giunta a Rende e quelli di Lamezia – ha rilevato il sindaco – si può notare che la nostra Giunta è stata formata ancora prima. Prego la stampa di essere sempre oggettiva e fare la sua parte. Lasciamo da parte la campagna elettorale: penso anche che oggi possa iniziare una nuova era di rapporti, auspico la collaborazione per il bene dei cittadini». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato