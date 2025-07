Fiamme a Olbia, disagi per i passeggeri: voli dirottati e ritardi

l’emergenza

OLBIA Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia.

Lo scalo “Costa Smeralda” è però rimasto aperto e molti aerei, anche dopo lo scoppio del rogo, sono decollati perché l’emergenza riguarda solo l’entroterra e quindi l’area di attraversamento dei velivoli per l’atterraggio.

Lo sostiene la Geasar, la società di gestione dello scalo, secondo la quale i voli in arrivo in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese.

Tanti ritardi e attese per i passeggeri. Due voli provenienti da Monaco sono stati dirottati a Cagliari. Un altro aereo in arrivo da Basilea invece è stato fatto atterrare a Fiumicino. Dirottato a Cagliari anche un volo proveniente da Berlino. Nella zona dell’incendio stanno operando diverse squadre a terra di Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari, oltre agli elicotteri della flotta regionale e un canadair.

