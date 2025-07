«Il porto di Gioia Tauro cresce grazie ai lavoratori, il governo non può fermarsi a metà strada»

l’intervento

REGGIO CALABRIA «Gioia Tauro continua a crescere e i numeri del primo semestre 2025 lo confermano. Una performance straordinaria per lo scalo calabrese che, ancora una volta, pone il lavoro portuale al centro dello sviluppo e della competitività del sistema logistico nazionale. Come UiltrasportiI Calabria, prima organizzazione sindacale del comparto, esprimiamo grande soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto dell’impegno quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori. Tuttavia, proprio per il ruolo strategico che il porto riveste a livello internazionale, non possiamo accontentarci dei soli numeri. La recente approvazione del decreto attuativo sull’articolo 17, attesa da anni, rappresenta un passo avanti fondamentale per il pieno riconoscimento delle attività portuali a Gioia Tauro. Ma senza l’attivazione del fondo per i prepensionamenti, già previsto e più volte annunciato, la riforma resta incompleta». Lo riporta una nota di Cst Reggio e Uiltrasporti: «Chi lavora nei porti – prosegue la nota – affronta quotidianamente condizioni gravose, ritmi intensi e una costante esposizione a rischi fisici. La possibilità di una uscita anticipata e dignitosa dal lavoro non è un privilegio, ma una misura di giustizia sociale e sicurezza. La mancata approvazione del fondo è un grave errore che chiediamo al Governo di correggere immediatamente. Rilanciamo con forza la nostra rivendicazione: serve un provvedimento urgente per garantire la sostenibilità del lavoro portuale, valorizzare le competenze acquisite e offrire prospettive concrete ai più giovani, affinché possano scegliere di restare nella propria terra. Come Cst Reggio Calabria e Uiltrasporti Calabria crediamo — così come già espresso dal nostro Segretario Pierpaolo Bombardieri — nella possibilità di un rientro dei giovani che oggi sono costretti a emigrare. Nel frattempo, continueremo a vigilare sull’attuazione dell’articolo 17 affinché venga reso pienamente operativo, con un finanziamento certo e stabile nel tempo, e regole condivise a tutela di chi è attualmente impiegato e di chi è ai margini del ciclo produttivo. Il porto di Gioia Tauro è cresciuto non per caso, ma grazie alla governance condivisa di tutti gli attori coinvolti: dai lavoratori, alla Famiglia Aponte, fino alla straordinaria passione del presidente Agostinelli, che ha creduto e investito nelle infrastrutture per raggiungere — entro l’anno — il traguardo dei 4 milioni di Teu. Un risultato reso possibile dall’organizzazione del lavoro, dagli investimenti strutturali e — soprattutto — dalla presenza di un sindacato forte, autonomo e responsabile. Come Cst Reggio Calabria e Uiltrasporti Calabria continueremo a lavorare per diritti, tutele, dignità e prospettive concrete. Le promesse devono trasformarsi in fatti. Siamo convinti che l’integrazione tra nuove assunzioni e l’esperienza dei lavoratori più anziani rappresenti un valore aggiunto fondamentale per garantire continuità e consolidare la crescita dello scalo. A breve partirà un progetto ambizioso: centinaia di treni collegheranno Gioia Tauro all’intero Paese, rendendolo il più grande retroporto del mondo».

