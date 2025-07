«Medici di base, a Rosarno situazione intollerabile»

l’intervento

REGGIO CALABRIA «A Rosarno è scoppiata una vera e propria emergenza sanitaria: oltre mille cittadini sono rimasti senza medico di base, a seguito del pensionamento di cinque dottori che l’Asp non ha provveduto a sostituire. Il dato, già allarmante di per sé, fotografa in modo brutale la drammatica crisi della medicina territoriale in Calabria. Siamo di fronte a una situazione intollerabile, che mette a rischio la salute di centinaia di persone – in larga parte anziani, cronici e fragili – costrette a vagare da un ambulatorio all’altro nella speranza di trovare un medico disponibile, in un contesto in cui i pochi rimasti hanno già superato il massimale. Lo afferma il capogruppo M5S alla Regione, Davide Tavernise: «Esprimo piena solidarietà al sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì, che – osserva Tavernise – ha lanciato un appello accorato all’Asp e al commissario alla sanità Roberto Occhiuto affinché intervengano con urgenza per ripristinare un servizio essenziale che, in una comunità di 16.000 abitanti, non può essere interrotto senza causare gravi danni. Le richieste del primo cittadino, che chiede la sospensione dei pensionamenti fino alla nomina dei sostituti, sono ragionevoli e legittime, e mi auguro vengano ascoltate immediatamente. La sanità calabrese sta crollando sotto il peso di scelte politiche sbagliate, di una programmazione miope e di una gestione commissariale sempre più lontana dai territori. La denuncia di Polaris e del suo capogruppo Brilli è solo l’ultimo grido d’allarme di una comunità abbandonata. Non si può più tollerare che interi comuni vengano lasciati senza medici, senza guardia medica, senza assistenza, in un silenzio istituzionale assordante. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sono impietosi: in Calabria mancano 66 medici di base; il 37,2% di quelli attivi supera il limite massimo di 1.500 assistiti; tra il 2019 e il 2023 il numero di medici di famiglia è crollato del 20,9% (contro una media nazionale del -12,7%); nel 2024, per la prima volta, i candidati al concorso sono stati meno dei posti disponibili. È evidente che il sistema sta implodendo. Serve un piano straordinario per la medicina di prossimità. Lo chiedo con forza al presidente-commissario Occhiuto: non bastano più parole o promesse. Servono fatti, subito. Va garantita la copertura dei servizi nei territori più fragili, va dato un segnale forte a chi ogni giorno vede calpestato il proprio diritto alla salute. Non possiamo permettere – conclude Tavernise – che l’emergenza di Rosarno diventi l’ennesima tragedia annunciata della sanità calabrese».

