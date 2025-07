Reggina, tifosi al Comune per parlare di mercato, progetti e prospettive societarie

il confronto

REGGIO CALABRIA Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, l’atteso incontro tra l’amministrazione comunale, i rappresentanti del tifo organizzato e la società Reggina 1914. Il confronto si è svolto in un clima di grande maturità e responsabilità, a conferma dell’impegno condiviso verso un progetto sportivo solido e ambizioso.

Presenti per l’amministrazione il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella. Da parte dei tifosi organizzati è emersa una richiesta chiara: maggiore trasparenza e comunicazione sulle trattative di mercato in corso e sugli sviluppi legati alla costruzione della rosa per la stagione 2025/2026.

I sostenitori amaranto hanno ribadito l’importanza di allestire una squadra competitiva, capace di puntare alla vittoria del campionato e al ritorno tra i professionisti, obiettivo che rimane prioritario per la tifoseria e l’intera città.

Sul fronte societario, si è discusso anche di eventuali interessamenti da parte di gruppi imprenditoriali per l’acquisizione della società. I rappresentanti del tifo hanno chiesto che eventuali proposte concrete e significative vengano valutate con apertura, nell’interesse del futuro della Reggina.

La dirigenza del club ha espresso apertura e disponibilità, accogliendo positivamente le sollecitazioni giunte dal confronto. È stato inoltre annunciato che nella seconda metà della prossima settimana si terrà una conferenza stampa ufficiale nella quale verranno presentati i dettagli del progetto sportivo in vista della nuova stagione.

L’incontro odierno rappresenta un passo importante verso una stagione che i tifosi sperano possa segnare una rinascita definitiva della Reggina, nel segno della trasparenza, del dialogo e dell’ambizione condivisa. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato