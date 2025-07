Roan di Vibo, visita guidata dei bambini dell’Asd Gss Sport di Lamezia alla sezione aerea

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Nei locali hangar della dipendente Sezione Aerea di Lamezia Terme, si è svolta una visita didattica in favore dei bambini dell’associazione “ASD GSS SPORT” di Lamezia Terme. Ai partecipanti, i militari referenti hanno illustrato alcuni video inerenti le competenze della Guardia di Finanza ed i principali settori di intervento, con particolare riguardo alla specifica attività della Componente Aeronavale e del Comparto Aereo che la giovane platea, ha apprezzato mostrando curiosità e vivo interesse per le attività e le tecnologie del Comparto Aeronavale del Corpo. A completamento della visita guidata, ai bambini e agli accompagnatori è stato presentato l’elicottero tipo PH-139D in dotazione alla Sezione Aerea, descrivendone dettagli e dotazione, i principi basilari del volo e le potenzialità del relativo impiego. Altresì, i partecipanti alla visita didattica hanno potuto assistere alle manovre di atterraggio e parcheggio dell’elicottero MCH-109A, “Volpe 317”, di rientro da una missione operativa. L’incontro alla sede della Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha permesso di veicolare loro il messaggio di educazione alla legalità di cui il Corpo si fa da sempre attivo promotore, ponendo particolare attenzione a come i più svariati comportamenti di natura illecita possano minare il quieto vivere che tutti i soggetti operanti in una comunità civile devono porre in essere.

