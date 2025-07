Immobili dello Stato, pubblicati i bandi del Demanio: 4 sono in Calabria

la nuova iniziativa

ROMA L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Si tratta di un portafoglio di 20 beni siti in varie regioni d’Italia proposti al mercato con differenti strumenti di concessione: uso temporaneo, concessione di valorizzazione, concessione agevolata. I bandi, pubblicati sul sito www.agenziademanio.it nella sezione Gare e Aste e nella sezione In evidenza, comprendono: 9 edifici in uso temporaneo, 8 edifici in concessione di valorizzazione e 3 edifici in concessione a enti del terzo settore. In particolare, gli edifici e le aree proposte in uso temporaneo, per un periodo che va da 6 mesi a 6 anni, possono essere aperti al pubblico per iniziative e attività civiche, sociali e culturali, nelle more del completamento degli interventi di riqualificazione.

In Calabria

Per quanto riguarda la Calabria, il termine ultimo di presentazione dell’offerta è il 25 settembre 2025, ore 12.00 e riguarda l’ex Casa del Fascio ad Ardore, nel Reggino. Per altri tre beni, invece, il termine ultimo di presentazione dell’offerta è l’11 dicembre 2025, ore 12.00 e riguarda l’edificio scolastico a Rione San Rocco, a Fiumara; l’ex Pretura a Oppido Mamertina e l’ex Ufficio del Registro a Oppido Mamertina, tutti e tre in provincia di Reggio Calabria. (redazione@corrierecal.it)

