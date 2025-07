Reggina, senti Bandecchi: «Tifosi, se volete prendo il club e lo porto in C»

Il videomessaggio

REGGIO CALABRIA Stefano Bandecchi rilancia la sua candidatura per diventare patron della Reggina. Lo ha fatto tramite social, dove il sindaco di Terni, coordinatore di Alternativa Popolare, imprenditore e numero uno di UniCusano ha pubblicato questo videomessaggio: «Molti mi chiedono che fine farà la Reggina, io rispondo: l’UniCusano può ripetere l’offerta fatta tempo fa, lo dico sia al Comune, sia al presidente Ballarino. Se volete – dice Bandecchi rivolgendosi ai tifosi – prenderemo la Reggina e la riporteremo in Serie C. Poi – conclude – l’UniCusano non può tenere una squadra nel professionismo per il momento, ma intanto in dodici mesi vi riporto in C, se i tifosi non si offendono. Dopo, nel caso, prenderemo le valigie e torneremo a casa, ma comunque gli investimenti ci saranno».

