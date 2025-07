Catanzaro al lavoro, aria nuova con Aquilani. E si attendono altri colpi di mercato

il ritiro giallorosso

CATANZARO Proseguono con tranquillità e concentrazione i primi giorni del nuovo Catanzaro targato Alberto Aquilani. Il tecnico romano ha iniziato a plasmare la squadra in vista della stagione 2024/25, guidando le prime sessioni di allenamento nella località di Giovino, tra test atletici, visite mediche di rito e prime sgambate sul campo.

Dal 15 luglio, com’è noto, si cambierà scenario: i giallorossi si trasferiranno in Trentino, tra Spiazzo e Pinzolo, per proseguire il ritiro precampionato a quota più alta. Una fase importante della preparazione, che culminerà in una suggestiva amichevole di prestigio contro il Napoli campione d’Italia, in programma il 26 luglio alle ore 18.









Si sono aggregati al gruppo i neoacquisti Bashi, Frosinini, Alesi e Marietta, ma il mercato del Catanzaro non è certo chiuso: il ds Ciro Polito è al lavoro e nei prossimi giorni sono attesi altri rinforzi per completare l’organico.

Tiene banco, nel frattempo, la situazione legata a Tommaso Biasci: l’attaccante avrebbe manifestato la volontà di seguire l’ex tecnico Vincenzo Vivarini a Pescara, ma il club giallorosso al momento appare deciso a bloccare l’operazione. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato