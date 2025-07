Consiglio regionale, il 21 luglio il ritorno in aula. Con il pensiero rivolto altrove…

l’agenda politica

LAMEZIA TERME La prossima seduta del Consiglio regionale sarà in programma lunedì 21 luglio. E’ quanto sarebbe stato deciso dall’ultima Conferenza dei capigruppo convocata dal presidente di Palazzo Campanella Filippo Mancuso. Otto i punti all’ordine del giorno al momento previsti, ma è possibile che ne saranno aggiunti altri dopo la seduta della commissione Bilancio, convocata per il 17 luglio. Al momento, l’ordine del giorno della seduta plenaria del 21 luglio sul piano dei contenuti ha un taglio che è piuttosto routinario, quello di un classico Consiglio regionale estivo e “balneare”: spiccano soprattutto l’adeguamento del Piano regionale dei trasporti, una delega al governo per redigere un testo unico sul commercio e il question time, che presenta interrogazioni risalenti anche ad oltre un anno fa. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Campanella, non è esclusa un’altra seduta di Consiglio regionale prima dello stop agostano, forse il 31 luglio.

Sul piano politico, ovviamente l’attenzione generale delle forze politiche è rivolta soprattutto agli sviluppi delle indagini che stanno aleggiando sulla Regione (in “ballo” in futuro, alla luce della disponibilità manifestata dal presidente Roberto Occhiuto, potrebbe esserci un’altra seduta sull’informativa del governatore): si tratta del resto di una vicenda che, come ampiamente segnalato dalle colonne del Corriere della Calabria, inevitabilmente avrà effetti sul cammino degli schieramenti in vista delle prossime Regionali. Regionali che ormai si stagliano nitidamente all’orizzonte, come dimostrano le fibrillazioni che già attraversano gli schieramenti, soprattutto il centrodestra. (c. a.)

