Il monito di Pier Silvio Berlusconi. Un nuovo modo di costruire il futuro della Politica

il contributo

Le parole di Pier Silvio Berlusconi rappresentano un contributo di chiarezza e di visione. Non solo per ciò che esprimono, ma per il richiamo che contengono: una politica intesa come esercizio di responsabilità, non come semplice gestione del potere, come progetto collettivo, capace di ascoltare e interpretare i bisogni reali, e non come spazio di autoreferenzialità.

Quando afferma che «Forza Italia deve rinnovarsi» e che «non siamo un’azienda», sta dicendo qualcosa di molto profondo: la rappresentanza politica non si eredita ma si guadagna sul campo. Non si costruisce con la fedeltà, ma con la competenza. Si trasmette con la capacità di interpretare i bisogni e le aspirazioni delle persone.

Da sinceri democratici e liberali convinti, ci riconosciamo pienamente in questo spirito. Crediamo nella forza delle idee, nella dignità dell’impresa e nella responsabilità del cittadino. La Politica è passione e servizio, è ascolto e proposta. È il luogo dove si difende la libertà economica e insieme si costruisce la giustizia sociale. Dove si deve avere il coraggio di dire che non tutte le leggi servono, che non tutte le spese sono diritti, che non tutti i compromessi meritano rispetto.

Come rappresentante del mondo della piccola e media impresa, vedo ogni giorno quanto bisogno ci sia di una Politica che torni ad essere credibile, meritocratica, capace di selezionare le classi dirigenti con criteri nuovi. Una Politica che guardi al futuro senza nostalgia né paura. Che investa nei giovani, nella formazione, nella cultura del lavoro. Che sappia mettere al centro le proposte e le competenze e non le cooptazioni.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi è forte perché richiama tutti noi a una responsabilità: restituire alla politica la sua dignità. Non per nostalgia del passato, ma per costruire una destra liberale moderna, europeista, radicata nel merito e nella libertà. Non per imitare modelli esterni, ma per tornare a essere protagonisti di una stagione nuova.

Il futuro della Politica, ovunque e quindi anche in Calabria, si costruisce solo se si torna a credere in ciò che si dice, in ciò che si fa e, soprattutto, in ciò che si è. E’ bene, allora, immaginare anche nuove forme e nuovi luoghi dove le persone possano ritrovarsi, pensare insieme, esprimere idee, condividere esperienze e partecipare attivamente alla vita democratica ed alla costruzione del pensiero politico.

Perché la buona Politica nasce dove il confronto è autentico, vivo, generoso. Dove le idee si sfidano, si ascoltano e si trasformano in una sintesi che ha il sapore dell’intelligenza collettiva, non della semplice somma aritmetica.

*Imprenditrice e rappresentante del mondo della sanità privata

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato