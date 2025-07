Incidente mortale sul lavoro: a Locri due condanne a 4 anni per omicidio colposo

la sentenza

LOCRI Due condanne a quattro anni di reclusione con l’accusa di omicidio colposo per la morte del giovane Salvatore Caruso, vittima di un incidente sul lavoro nella frazione Moschetta di Locri nel maggio 2019. Il Tribunale di Locri, con giudice Andrea Bonato, ha condannato Antonella Fiorenzi, titolare dell’azienda, e Giuseppe Capogreco, gestore di fatto dell’attività.

Il giovane, alla guida del trattore in uso all’azienda, è morto all’ospedale di Locri. Inutili i soccorsi per il 25enne che riportò gravi ferite a seguito del ribaltamento del mezzo.

Dopo una prima richiesta di archiviazione, la Procura di Locri ha riaperto le indagini sul caso, accogliendo la richiesta avanzata dai legali dei familiari della vittima,gli avvocati Emanuele Procopio e Giuseppe Monteleone.

Per l’accusa i due imprenditori avrebbero agito con “imprudenza, negligenza ed imperizia, omettendo il controllo sull’attività dei dipendenti che utilizzavano il trattore agricolo”, “imponendo o comunque manifestando ripetutamente la necessità che il predetto trattore venisse utilizzato senza barra di protezione anti schiacciamento (cd roll bar) per non danneggiare le piante presenti sul terreno alla cui fresatura era preposto l’utilizzo del menzionato trattore, di conseguenza non operandosi in alcun modo perché invece tale barra venisse obbligatoriamente utilizzata” e “commettendo il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

I due imprenditori, difesi dagli avvocati Domenico Lupis e Vincenzo Mario, sono stati condannati anche al risarcimento delle parti civili. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato