Controlli in un rinomato hotel e in un lido nel Crotonese: scattano le sanzioni

i provvedimenti

CROTONE Una serie di irregolarità sono state riscontrate in hotel, lidi e strutture ricettiva della costa crotonese. I controlli, coordinati dalla Prefettura di Crotone, sono stati effettuati a Torre Melissa dai Carabinieri di Cirò Marina, supportati dall’articolazione forestale, e dai militari della Capitaneria di Porto di Crotone – Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina. Nel mirino un rinomato hotel del litorale, in cui i militari hanno riscontrato numerose violazioni amministrative, quali mancanza del servizio di assistenza e salvataggio, mancanza di gavitelli rossi e bianchi nella zona di mare riservata alla balneazione, mancanza della postazione di primo soccorso e relative dotazioni. Per il titolare, oltre alla diffida al ripristino delle dotazioni di salvataggio, dei locali infermeria e al posizionamento dei gavitelli, sono scattate sanzioni amministrative per un totale di oltre 2000€. Ancora, è stato sottoposto al vaglio degli operanti un lido balneare con annesso ristorante: anche in questo il titolare è stato sanzionato per circa 3000€ per una violazione in materia di sicurezza, attinente alla mancata segnalazione delle acque sicure con gli appositi gavitelli galleggianti di colore bianco. I controlli, già iniziati nelle scorse settimane, proseguiranno per tutta la stagione estiva.





