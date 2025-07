Catanzaro, Scognamillo verso l’addio? Il Benevento fa sul serio

mercato giallorosso

CATANZARO Mentre il Catanzaro prosegue il lavoro di preparazione in città, in attesa del trasferimento in Trentino previsto per domani, a tenere banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori è il futuro di Stefano Scognamillo. Il difensore centrale, classe 1994, è ormai da anni una colonna portante della squadra giallorossa: arrivato nel 2021, ha collezionato 149 presenze condite da sei reti, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Nelle ultime ore, però, si è fatto sempre più insistente l’interesse del Benevento, deciso a portarlo in giallorosso sannita con un contratto che potrebbe legarlo al club fino al 2028. Secondo fonti vicine al giocatore, Scognamillo avrebbe già espresso la propria disponibilità al trasferimento, aprendo concretamente alla nuova avventura in Campania.

Resta però un nodo non da poco: l’accordo con il Catanzaro. La dirigenza calabrese, consapevole dell’importanza tecnica e carismatica del difensore, al momento sembra intenzionata a non lasciarlo partire. Almeno non facilmente. Una posizione comprensibile, vista la centralità di Scognamillo nel progetto tecnico e il peso che una sua eventuale partenza avrebbe sull’equilibrio della retroguardia.

La trattativa potrebbe dunque entrare in una fase decisiva nelle prossime ore, mentre la squadra si appresta a cominciare il ritiro estivo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato