Lamezia, oggi la visita di Nicola Fratoianni

l’incontro

LAMEZIA TERME Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è atteso oggi pomeriggio in Calabria. Il leader di SI alle ore 16 parteciperà presso il Grand Hotel di Lamezia Terme, ad una conferenza stampa sul rafforzamento di SI e di Avs nel territorio. «Sono tante le personalità politiche ed istituzionali che hanno deciso di condividere un percorso politico in una forza della coalizione progressista che incarna i valori più autentici e le battaglie per i diritti e la dignità, che sono propri della Sinistra del nostro Paese», spiega una nota di Sinistra italiana. Al termine della conferenza Fratoianni visiterà, insieme al gruppo dirigente calabrese, la sede regionale di Sinistra Italiana sempre nei pressi della Stazione ferroviaria di Lamezia. (redazione@corrierecal.it)

