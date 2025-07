L’estate 2025, le sei regole d’oro per affrontare il caldo senza sprechi

airzone

MILANO Con l’Italia stretta nella morsa del caldo estremo e un numero crescente di blackout nelle città, cresce l’urgenza di trovare soluzioni per un benessere indoor sostenibile. La breve tregua climatica non deve ingannare: nei prossimi giorni sono previste nuove ondate di calore ed è proprio questo il momento giusto per adottare strategie capaci di garantire comfort ed efficienza energetica. Le temperature intense mettono sotto pressione sia la rete elettrica sia gli impianti domestici, spesso sovraccaricati da un uso discontinuo e poco efficiente della climatizzazione. La tecnologia Airzone, basata su zonificazione, termostati smart, strumenti di misurazione dei consumi e qualità dell’aria e controllo da remoto, consente di raffrescare solo gli ambienti effettivamente occupati, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’efficienza energetica. Una gestione più efficace della climatizzazione contribuisce anche a prevenire sovraccarichi di sistema e blackout, migliorando al contempo il benessere indoor. “Con temperature sempre più estreme, che purtroppo stanno diventando la norma, è evidente quanto la climatizzazione sia diventata una necessità per garantire condizioni di vita accettabili. Tuttavia, questo comporta un inevitabile aumento dei consumi energetici, che rende imprescindibile una gestione consapevole degli impianti attraverso soluzioni che permettano di gestirle in maniera ottimale, monitorando i consumi energetici. Ottimizzare l’uso della climatizzazione non è solo una questione di efficienza, ma anche di responsabilità collettiva”, afferma la Direttrice Business Development Italia di Airzone, Desirée Quintero. “Airzone si impegna ogni giorno per sviluppare soluzioni che garantiscano alle persone comfort e benessere, senza mai rinunciare a ridurre gli sprechi energetici per un minore impatto ambientale”, conclude.

