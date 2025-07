Regionali, Fratoianni: «Lavoriamo uniti con Pd e M5S, ma bisogna fare presto»

il dibattito politico

LAMEZIA TERME «Per Sinistra Italiana, dunque per Alleanza Verdi e Sinistra c’è una crescita importante, una crescita di radicamento, una crescita politica, una crescita che allude alla possibilità di dare a questa regione un futuro diverso». Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Lamezia Terme per un’iniziativa nella quale il partito annuncia nuove adesioni tra cui quella del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. «Per le prossime elezioni regionali – ha aggiunto Fratoianni – lavoreremo uniti con una coalizione che auspichiamo larga, come stiamo facendo in tutta Italia, per dare una svolta a questa regione nel segno della tutela dei diritti fondamentali, a cominciare da quello alla salute, che qui come altrove resta in cima alle preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine, del diritto al lavoro, del diritto all’ambiente tutelato e dunque a una transizione ecologica in grado di mettersi in relazione con quello di cui c’è bisogno. Su tutte queste questioni Alleanza Verde e Sinistra e Sinistra Italiana dentro questa proposta politica daranno il loro contributo. Oggi si iscrivono al nostro partito amministratori locali, cittadini, cittadine, attivisti: è il segno, ripeto, di una crescita di fiducia e di consenso che registriamo in tutta Italia ma che oggi in questa regione segna un passaggio molto significativo».

«Per le Regionali bisogna fare presto»

Per quanto riguarda ancora le Regionali, per Fratoianni «i tavoli regionali li seguono i nostri gruppi dirigenti regionali di Sinistra Italiana e di Europa Verde ed è bene che siano aperti, anzi bisogna fare presto. Naturalmente esiste una discussione anche di carattere nazionale. Noi abbiamo un rapporto molto stretto con le forze che io considero il cuore di una coalizione alternativa, Pd e Movimento 5 Stelle. Con loro innanzitutto lavoriamo per dare solidità e credibilità a un’alternativa e lo facciamo territorio per territorio cercando anche di allargare le coalizioni, di renderle il più possibile competitive e vincenti. Lo faremo naturalmente – ha sostenuto ancora il leader di Sinistra Italiana – anche in Calabria, un rapporto tra i gruppi dirigenti nazionali e i gruppi dirigenti territoriali, come giusto che sia quando si discute di elezioni molto importanti come quelle regionali».

«Riflettere sulle inchieste»

Un commento sulle inchieste giudiziarie che in Calabria aleggiano sulla Regione: «Diciamo sempre la stessa cosa, e cioè – ha proseguito Fratoianni – abbiamo fiducia nella magistratura e che speriamo e ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza nel più breve tempo possibile. Certo, dalle parti della destra, a penso a quello che sta accadendo in Sicilia, c’è un certo florilegio di inchieste. Questo non vuol dire anticipare gli esiti della magistratura, lo ripeto, ma è qualcosa che ci deve far riflettere». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato