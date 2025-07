Spiagge accessibili, a Catanzaro si rinnova il progetto per un mare davvero di tutti

l’iniziativa

CATANZARO Restituire a tutti il diritto e la gioia di vivere il mare. È con questo obiettivo che il Rotary Club Catanzaro, Distretto 2102, si propone di centrare anche con la quarta edizione del progetto #SpiaggeAccessibili, iniziativa ormai consolidata che negli anni ha offerto un’opportunità concreta di inclusione a famiglie e persone con disabilità. Sulla scia del successo delle edizioni precedenti, anche per i mesi di luglio e agosto 2025 sono state predisposte delle oasi attrezzate, da 12 metri quadrati ciascuna, presso il Lido Valentino Beach Club, nella splendida località di Giovino. Spazi concepiti per accogliere gratuitamente persone con difficoltà motorie o in situazione di fragilità economica, con in più un’infrastruttura che rappresenta un unicum nel suo genere: una passerella automatizzata, pensata per garantire un accesso sicuro e agevole all’acqua, anche senza accompagnamento. Un intervento che interpreta pienamente lo spirito rotariano del “servire al di sopra di ogni interesse personale” e che vede ancora una volta la collaborazione virtuosa tra Rotary Club Catanzaro, la Cooperativa Sociale Zarapoti e il Lido Valentino Beach Club. La presentazione ufficiale del progetto si terrà venerdì 18 luglio alle ore 18, al Lido Valentino Beach Club con un evento pubblico di spessore istituzionale e sociale. Ad introdurre i lavori Ferdinando Saracco, Presidente Rotary Club Catanzaro; Giuseppe Mazzei, ideatore e coordinatore del progetto, Past President Rotary Club Catanzaro; Fabio Corigliano, Vicepresidente Cooperativa Zarapoti; Carlo Maletta, past President Rotary Club Catanzaro e componente della Commissione Distrettuale Diversità, Equità e Inclusione A moderare l’incontro sarà Fabio Scavo, Prefetto e Presidente della Commissione Immagine pubblica del Rotary Club Catanzaro. Interverranno inoltre: Nunzio Belcaro, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro; Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria; Domenico Latino, Giornalista; Ernesto Siclari, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria; Saveria Cristiano, Dirigente UOA Welfare Regione Calabria; Antonio Ferraiolo, Dirigente Settore Comune di Catanzaro; Luciana Loprete, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Catanzaro; Maurizio Simone, Presidente regionale FAND e Consigliere nazionale ANGLAT. Il progetto, già apprezzato da famiglie, associazioni e operatori del terzo settore, intende porsi come modello replicabile per le amministrazioni locali, affinché anche le spiagge pubbliche siano dotate di servizi accessibili a chiunque. «Siamo convinti – si legge nella nota del Rotary Club Catanzaro – che il mare, con i suoi benefici per il corpo e per lo spirito, debba essere un diritto e non un privilegio. E la nostra iniziativa vuole dimostrarlo con i fatti. Il Rotary sarà sempre accanto a chi lavora per abbattere le barriere – fisiche e culturali – e migliorare la qualità della vita di tutti».

