Casa Bianca: Trump soffre di insufficienza venosa cronica

Il presidente usa

WASHINGTON Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata diagnosticata una patologia venosa cronica (benigna), dopo essersi sottoposto a visita medica per gonfiore alle gambe. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il medico presidenziale ha riscontrato che Trump, 79 anni, soffre di «insufficienza venosa cronica, una condizione in cui le vene danneggiate delle gambe non riescono a mantenere il corretto flusso sanguigno – ha dichiarato ai giornalisti – definendola una patologia benigna e comune». Rispondendo alle speculazioni sulle recenti foto che mostrano lividi sulla mano di Trump, Leavitt ha affermato che «questo è compatibile con una lieve irritazione dei tessuti molli dovuta a frequenti strette di mano e all’uso di aspirina, che viene assunta come parte di un regime standard di prevenzione cardiovascolare». (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato