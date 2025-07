«Canzoni che esaltano la ‘ndrangheta». Il sindaco di Vibo cancella il concerto di Teresa Merante

il caso

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Enzo Romeo ha disposto la cancellazione del concerto della cantante Teresa Merante, in programma stasera ad un lido di Bivona, frazione marittima del capoluogo. La decisione del primo cittadino arriva in seguito ad una segnalazione della Questura, guidata da Rodolfo Ruperti, sull’evento di stasera di cui – si legge nell’ordinanza emessa – il Comune non era a conoscenza. Teresa Merante – scrive Palazzo Luigi Razza – «è nota per l’esecuzione e la diffusione di brani musicali che contengono messaggi esplicitamente riconducibili alla giustificazione o esaltazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, ‘ndrangheta». Già in passato, la cantante neomelodica era stata destinataria delle medesime misure, per alcuni suoi pezzi in cui esalterebbe la cultura mafiosa, tra cui quello più discusso intitolato “U latitanti”. Accuse sempre negate da Merante. Non è l’unica cantante neomelodica a cui Questura e Comune hanno vietato il concerto pubblico. In precedenza, è successo sempre a Vibo con il cantante catanese Andrea Zeta, legato da vincoli familiari a elementi «considerati elementi spicco mafia». Una decisione che aveva scatenato sui social la reazione del cantante. Pochi giorni fa, invece, è toccato a Salvatore Benincasa, il cui concerto era in programma a Cirò Marina prima della decisione di annullarlo in seguito alle polemiche scaturite da alcuni suoi testi. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato