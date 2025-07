Festival d’Autunno, al via un’edizione all’insegna dei “CambiaMenti”

il cartellone della XXII edizione

CATANZARO Immagina di essere davanti a un palcoscenico. Le luci si accendono e il mondo intorno a te scompare, sostituito da una scena che ti cattura l’anima. Questo è ciò che offre la XXII edizione del Festival d’Autunno: tanti appuntamenti con l’arte che trasformeranno la tua percezione. “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo”, non è solo un titolo, è la nostra visione. E’il desiderio di crescere, cambiare, sperimentare nuovi formati e nuove proposte, rimanendo ancorati a ciò che rende il Festival un appuntamento atteso: la qualità. L’attenzione al pubblico e l’amore per il territorio.

Non un semplice cartellone, ma un invito a esplorare l’arte a trecentosessanta gradi grazie a 24 spettacoli, tra cui 10 prime nazionali che rompono gli schemi, utilizzando modi alternativi di raccontare, includendo nuovi linguaggi visivi, sonori, non verbali.

L’estate si accende con la Summer Edition

Il viaggio del Festival d’Autunno inizia il 6 agosto con un preludio incantato, la suggestiva ‘Summer Edition’. I luoghi più iconici della Calabria — da Soverato a Montauro, Borgia e Squillace — diventeranno un palcoscenico personale sotto le stelle. Emozioni forti e diverse travolgeranno gli spettatori con la loro riconosciuta qualità: dall’omaggio intimo di Pierdavide Carone a Lucio Dalla (6 agosto), una serata in cui le note si fanno ricordi, alla pura magia visiva di Over The Rainbow (7 agosto) della Compagnia Artedanza di Giovanni Calabrò, dove il corpo si fa poesia.

Sorprendente sarà la fusione audace di Carmen Jazz Fantasy (19 e 20 agosto), una rivisitazione jazz della celebre opera di Bizet con il trio d’eccezione formato da Alessandro Meacci, Francesco Salime ed Erica Salbergo. Il 21 agosto, la ‘Summer Edition’ si congederà con l’anima vibrante della chitarra battente del Francesco Loccisano Trio, un suono che rimarrà dentro.

L’Autunno a Catanzaro: il cuore pulsante della Cultura

Dal 2 ottobre, il Festival riaccenderà i suoi riflettori nel cuore di Catanzaro. Palazzo De Nobili, il Teatro Comunale, il Teatro Politeama e il Museo MARCA diventeranno templi dell’arte, ospitando talenti che hanno conquistato i palcoscenici nazionali e internazionali.

Il programma autunnale promette un vero e proprio mosaico di emozioni. Con Danzando con Jane (Austen) (2 ottobre) e Cleopatra, quest’ultima in prima nazionale assoluta, riscopriremo la forza delle donne che hanno cambiato la storia.

L’energia e i racconti di Mauro Repetto degli 883, riporteranno allagioia degli anni ’90. La musica ti avvolgerà in mille sfumature: dalla voce inconfondibile di Alice, con le sue riletture di alcuni brani dei cantautori italiani, al viaggio audace con Paolo Fresu e Petra Magoni, che leggeranno in chiave jazz alcuni classici composti da David Bowie. L’opera pop de I tre moschettieri, con un cast stellare (Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone) farà rivivere una delle storie più amate nel mondo.

La danza sarà pura meraviglia: le affascinanti evoluzioni di Cosmos dell’Evolution Dance Theatre, con le coreografie di Anthony Heinl e l’eterno amore di Romeo e Giulietta con il Balletto del Sud e le coreografie di Fredy Franzutti rapiranno il cuore. Non mancheranno i momenti più leggeri con la pungente intelligenza di Arianna Porcelli Safonov (26 ottobre) e con le risate liberatorie suscitate dall’acuta comicità di Giorgio Panariello (3 novembre). Questi sono alcuni degli spettacoli di un’avventura che anche quest’anno non mancherà di lasciare il segno.

Il Tuo Posto nella Storia del Festival

Per essere protagonista, sentire la vibrazione di ogni spettacolo, cogliere ogni sfumatura di questa celebrazione unica, è importante non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria rassegna.

Il Festival d’Autunno è una storia che si scrive con la tua presenza. Presso la segreteria, situata di fronte al Teatro Politeama, sul sito (www.festivaldautunno.com) o su TicketOne, si potranno avere tutte le informazioni per garantire il posto in questo viaggio indimenticabile. Saranno quattro i tipi di abbonamento proposti: Gold, valido per tutti gli spettacoli autunnali che si svolgeranno al Teatro Politeama; Danza, che include To My Skin, Cosmos, Romeo e Giulietta; Pop, con I Tre Moschettieri, Alice Master Songs, Mauro Repetto, Cosmos; Cultura, con l’opera lirica Cleopatra, il balletto Romeo e Giulietta, il concerto di Paolo Fresu. Soluzioni pensate per tutti, per poter vivere l’arte in maniera esclusiva. Per ogni dettaglio, e per partecipare a questa avventura, contattare il numero di cellulare 351.7976071.