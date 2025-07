Morte De Masi, il cordoglio della Giunta: «Simbolo di resistenza civile contro la ‘ndrangheta»

la nota

«A nome della Giunta regionale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe De Masi, figura straordinaria di imprenditore e di uomo, simbolo della resistenza civile contro la ’ndrangheta». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«La sua vita, segnata da coraggio, innovazione e impegno per la legalità, rappresenta un esempio altissimo per la Calabria e per l’intero Paese. Accanto a lui, oggi come ieri, c’è la forza della sua famiglia, a cominciare dal figlio Antonino, che ha raccolto con determinazione l’eredità del padre, proseguendo da protagonista una storia di dignità e di lotta contro ogni forma di intimidazione criminale. La Regione Calabria è vicina a questi eroi silenziosi e non dimenticherà mai l’opera e il sacrificio di Giuseppe De Masi».

