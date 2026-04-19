Reggio, Cannizzaro inaugura il comitato elettorale: «Questa città deve risorgere». Con lui 12-13 liste

verso le elezioni

REGGIO CALABRIA «Questo è un momento di aggregazione con tanti amici, sostenitori, elettori, candidati e una partecipazione spontanea che alimenta quell’entusiasmo crescente che sto riscontrando in questi giorni in città, e questo è bellissimo, è la carica giusta». Lo ha detto Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria, inaugurando il suo comitato elettorale. Quanto alle liste, Cannizzaro ha osservato: «Le stiamo definendo, immagino saranno tra 12 e 13, più 12 che 13, siamo quasi in overbooking, con un’ampia richiesta di adesione, soprattutto di tanti giovani, questo mi onora molto, è già una prima vittoria al di là dell’esito elettorale».

Gli obiettivi

Per Cannizzaro «ci deve essere un segnale di risorgimento, questa città deve risorgere. Certo non lo può fare in pochi mesi, ma i primi segnali si possono dare perché il vento di cambiamento che sto riscontrando è dovuto a una percezione che la gente ha, quella di aver dato loro da parte nostra una visione, che ora dobbiamo tradurre in termini di sviluppo e normalizzazione, cioè garantire servizi essenziali (“rifiuti, strade, acqua”), decoro urbano e rigenerazione. Reggio – ha aggiunto il candidato sindaco del centrodestra – deve tornare a sorridere, oggi è una città triste: ho fatto un giro anche di notte, è molto imbruttita, Reggio è la città più bella di tutte ma non possiamo nascondere che è stata trascurata. E quindi noi abbiamo il compito sin da subito di rigenerarla. Per questo non perderò tempo, se divento sindaco al primo turno sarò subito al lavoro per recuperare il tempo perduto. Ci assumiamo la responsabilità di ripagare la fiducia con risultati tangibili imminenti, poi ovviamente ci sono risultati che richiederanno più tempo». A proposito di un sondaggio che lo vede in testa, «ho sorriso», ha commentato Cannizzaro però spiegando: «Ai sondaggi credo poco, perché il vero sondaggio è tra la gente, come quella che vedo qui. Nessuno ha già vinto, anzi, invito i miei sostenitori a non cullarsi». Infine, alla domanda se c sono modelli del passato a cui intende ispirarsi Cannizzaro ha risposto: «A nessuno, anzi a me stesso, perché mi candido a diventare il migliore sindaco della storia di Reggio Calabria». (redazione@corrierecal.it)

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