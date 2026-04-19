La Reggina soffre ma vince, Sambiase corsaro a Milazzo. Pari per la Vigor Lamezia, crollo Vibonese

serie d

La Reggina fa il suo dovere, ma senza brillare. Al “Granillo” gli amaranto superano 2-0 il Paternò, fanalino di coda del torneo, e restano in scia alla vetta: a due giornate dalla fine il distacco rimane di tre punti dal tandem di testa formato da Nissa e Savoia, entrambe vittoriose con largo margine. Eppure, la gara si era messa su binari tutt’altro che semplici. Nel primo tempo la squadra di casa appare contratta e poco incisiva, concedendo anche diverse occasioni agli ospiti. Il Paternò sfiora il vantaggio in più circostanze, soprattutto con Lucca e Ferrandino, mentre la Reggina fatica a costruire gioco e viene accompagnata dai fischi del pubblico al rientro negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa la musica cambia, anche se non immediatamente. I siciliani restano pericolosi in avvio, ma col passare dei minuti gli amaranto riescono a prendere campo. L’ingresso di Barillà al 60’ dà maggiore equilibrio e presenza, e al 72’ arriva l’episodio che sblocca il match: Ragusa penetra sulla destra e conclude, il portiere respinge corto e Di Grazia è il più lesto ad avventarsi sul pallone per l’1-0. Il raddoppio arriva poco dopo, al 77’. Ripartenza veloce della Reggina, cross di Di Grazia e tocco di mano in area: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ragusa, che non sbaglia e firma il 2-0. Il triplice fischio sancisce una vittoria importante ma non convincente. Tre punti che tengono comunque viva la rincorsa.

Sambiase corsaro a Milazzo: vittoria pesante in chiave playoff

Colpo pesante del Sambiase, che espugna il campo del Milazzo per 1-0 e resta pienamente in corsa per un posto nei playoff. A due giornate dal termine, i giallorossi sono sesti a due punti dalla quinta posizione, tenendo vive le proprie ambizioni. La gara, giocata al “Salmeri”, è stata equilibrata e combattuta sin dalle prime battute. Il Milazzo parte con buona intraprendenza e prova a rendersi pericoloso, ma senza trovare precisione. Il Sambiase risponde con ordine, riuscendo a contenere e a ripartire, senza però riuscire a sfondare nel primo tempo. Nella ripresa il copione resta simile, con ritmi alti ma poche vere occasioni, finché al 79’ arriva l’episodio decisivo: Haberkon fa da sponda di testa e serve Calabrò, che non sbaglia e firma lo 0-1. Il gol rompe l’equilibrio e costringe il Milazzo a scoprirsi. Nel finale il Sambiase sfiora anche il raddoppio. I padroni di casa tentano l’assalto negli ultimi minuti e vanno a un passo dal pareggio, colpendo il palo. È l’ultimo brivido di una sfida intensa: il Sambiase resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Pari e rimpianti per la Vigor Lamezia contro il Messina

La Vigor Lamezia non va oltre il pareggio casalingo contro il Messina, impattando 1-1 al “D’Ippolito” in una gara combattuta e ricca di episodi. A due giornate dal termine del campionato, i biancoverdi restano al decimo posto con 38 punti, in una posizione ormai di relativa tranquillità ma senza particolari ambizioni di classifica. L’avvio è vivace e vede gli ospiti partire meglio: il Messina colpisce addirittura due traverse nei primi minuti, sfiorando subito il vantaggio. La Vigor però è cinica alla prima vera occasione e passa al 10’: cross dalla sinistra di Catalano, la difesa non libera e Andreassi trova la deviazione vincente che vale l’1-0. I padroni di casa prendono fiducia e provano a gestire, mentre il Messina continua a rendersi pericoloso senza però trovare il guizzo giusto prima dell’intervallo. Nella ripresa la squadra bianconverde abbassa il baricentro e concede campo agli avversari, che aumentano la pressione creando diverse opportunità. La Vigor si affida soprattutto alle ripartenze e sfiora il raddoppio al 66’ con Maimone, sfortunato nel colpire prima la traversa e poi il palo nella stessa azione. Al 68’ arriva il pareggio del Messina: Matese conquista un calcio di rigore e dal dischetto Roseti è impeccabile, firmando l’1-1. Nel finale la Vigor prova a reagire e torna a farsi vedere in avanti, ma senza trovare lo spunto decisivo, mentre il Messina continua a pungere in contropiede. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: un punto a testa che rispecchia l’andamento della gara, con la Vigor Lamezia capace di colpire ma meno incisiva nella gestione del vantaggio.

Vibonese, harakiri al Razza

Crollo pesante per la Vibonese, che al “Razza” cade 3-2 contro l’Athletic Palermo al termine di una gara che sembrava già in pugno. A due giornate dalla fine, i rossoblù restano invischiati nella zona playout, con una situazione che si fa sempre più delicata. L’avvio, però, era stato ideale. Dopo appena 6’, la Vibonese sfrutta un contropiede fulmineo: Sasanelli approfitta della difesa alta dei siciliani e batte Martinez per l’1-0. I padroni di casa insistono e trovano anche il raddoppio al 17’, quando Dick sfonda sulla destra e serve Carnevale, bravo a depositare in rete da pochi passi. Al 22’ viene espulso Sanchez per i siciliani. A questo punto sembra una gara in controllo per i padroni di casa, ma al 37’ l’Athletic Palermo riapre tutto con Mazzotta, che di testa accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa al 60’, arriva la beffa: Micoli firma il 2-2 ancora di testa. Nel finale si compie il sorpasso ospite: è il nuovo entrato Zaic a firmare il 2-3, completando una rimonta clamorosa nonostante l’inferiorità numerica dei siciliani. Una sconfitta che pesa come un macigno per la Vibonese, chiamata ora a reagire subito per evitare un finale di stagione ancora più complicato. (redazione@corrierecal.it)

Risultati (32ª giornata)

Castrumfavara – Gela 3-1

Gelbison – AS Acireale 2-1

Milazzo – Sambiase 0-1

Nissa – Enna 3-0

Reggina – Paternò 2-0

Savoia – Igea Virtus 3-0

USD Ragusa – Sancataldese

0-0 Vibonese – Athletic Palermo 2-3

Vigor Lamezia – ACR Messina 1-1

Classifica

1. Savoia – 63

2. Nissa – 63

3. Reggina – 60

4. Athletic Palermo – 57

5. Gelbison – 54

6. Sambiase – 52

7. Igea Virtus – 49

8. Milazzo – 44

9. Gela – 42

10. Vigor Lamezia – 38

11. Enna – 35

12. Castrumfavara – 34

13. USD Ragusa – 33

14. AS Acireale – 31

15. Vibonese – 31 (una gara in meno)

16. ACR Messina – 28

17. Sancataldese – 28

18. Paternò – 19

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