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strage negli usa

Otto bambini uccisi in una sparatoria in Luisiana

Il responsabile ucciso dalla polizia

Pubblicato il: 19/04/2026 – 18:28
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Otto bambini uccisi in una sparatoria in Luisiana

Otto bambini sono stati uccisi oggi, 19 aprile, in una sparatoria avvenuta intorno alle sei del mattino a Shreveport, in Luisiana, nel sud degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il capo della polizia locale Wayne Smith, precisando che in totale dieci persone sono state colpite. Le vittime hanno un’età compresa tra uno e circa quattordici anni. Il presunto responsabile è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. La scena del crimine si estende su tre luoghi diversi. Smith ha definito l’accaduto “una scena estesa come pochi di noi hanno mai visto”. Alcuni dei bambini colpiti erano parenti del sospettato. La polizia statale della Luisiana è stata chiamata a condurre le indagini e ha chiesto a chiunque disponga di immagini, video o informazioni di farsi avanti. 

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