Tragedia senza fine: muore la neonata nata dopo l’incidente a San Fili

l’incidente sulla ss107

COSENZA Non ce l’ha fatta la bambina nata nella notte a seguito di un parto cesareo d’urgenza, dopo che la madre era rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale di venerdì sera lungo la statale 107 a San Fili, nel Cosentino. La madre, una giovane donna alla 34esima settimana di gravidanza, si trovava a bordo dell’auto che si è scontrata con il veicolo in cui hanno perso la vita altre due persone. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e il tentativo di salvarla con un intervento d’emergenza, la piccola si è spenta nel pomeriggio di oggi nella terapia intensiva neonatale dell’Annunziata di Cosenza. La neonata, del peso di circa due chili, aveva riportato lesioni craniche gravissime e troppo profonde a causa del violento impatto.

Intanto, la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sull’incidente e ha disposto l’autopsia sul corpo delle vittime compresi gli esami tossicologici. Le vittime sono un 19enne, Luca Oliva, e un 46enne, Mariano Moretti entrambi residenti a Marano Marchesato. (redazione@corrierecal.it)

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