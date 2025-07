Schlein da via D’Amelio: «La mafia è viva». E cita l’impegno del Pd calabrese

l’intervento

PALERMO «Per noi è estremamente importante essere qui per commemorare Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta non solo per la memoria ma per portare avanti quotidianamente l’impegno contro ogni manifestazione del fenomeno mafioso che purtroppo è ancora vivo e presente. Basti pensare agli attentati incendiari, ai beni confiscati in Calabria, il Pd calabrese è andato a incontrare le cooperative colpite da attacchi mafiosi quindi ogni giorno dobbiamo portare avanti l’impegno contro l’infiltrazione nell’economia e nella politica». Lo ha detto la segreteria nazionale del Pd Elly Schlein in via d’Amelio a Palermo dove si svolge la manifestazione delle Agende rosse in memoria della strage. «Non è che quando la mafia non spara va sottovalutata – ha aggiunto – Anzi proprio quando arrivano investimenti bisogna alzare la guardia e tutti gli strumenti di legalità. Va supportato il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura e bisogna fare prevenzione impedendo che la mafia arrivi prima dello Stato e attecchisca dov’è c’è ingiustizia sociale. C’è un lavoro di prevenzione da fare con la cultura e a partire dalla scuola». (Ansa)

