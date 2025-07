Da Petilia parte l’energia pulita per gli studenti d’Italia: il sostegno di Mediocredito Centrale

il progetto

CROTONE Mediocredito Centrale sostiene il progetto fotovoltaico delle Fondazioni Camplus e Ceur Roma/Crotone, 21 luglio 2025- Mediocredito Centrale (Mcc) ha finanziato il progetto della Fondazione Camplus e della Fondazione Ceur che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4,61 megawatt nel comune di Petilia Policastro, in provincia di Crotone. L’energia prodotta sarà utilizzata per alimentare a distanza dieci residenze universitarie gestite dalle due Fondazioni, mentre il surplus verrà venduto sul mercato. L’iniziativa rappresenta la prima operazione di project financing con copertura del Fondo di garanzia per le Pmi e si avvale della provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) per i progetti green. Il finanziamento, pari a 3,5 milioni di euro (di cui 3,1 milioni della durata di 13 anni con garanzia del Fondo all’80%), è stato erogato da Mcc alla Elios Sei, società veicolo appositamente acquistata, in misura paritetica, dalle due Fondazioni per la realizzazione dell’investimento. Elios Sei è titolare del diritto di superficie, delle autorizzazioni e del progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato in collaborazione con il general contractor Innovatec Energy. Le operazioni di acquisto e vendita dell’energia prodotta dall’impianto saranno gestite dalla società Frisbi Srl, azienda specializzata nella fornitura di energia verde. Fondata nel 1991 su iniziativa di docenti universitari, imprenditori e professionisti, la Fondazione Ceur (Centro Europeo Università e Ricerca) è oggi la più grande realtà in Italia con 11 collegi di merito riconosciuti e accreditati presso il Ministero dell’Università e della Ricerca; oltre all’ospitalità, promuove percorsi di formazione rivolti agli studenti universitari utili ad integrare in una chiave esperienziale il percorso di studi. Nel 2021, i soci fondatori della Fondazione Ceur, insieme alla Società Cooperativa Nuovo Mondo, hanno costituito la Fondazione Camplus, che oggi gestisce 29 residenze universitarie e si occupa della gestione di nuove strutture abitative dedicate agli studenti in una ottica flessibile e diversificata con una particolare attenzione agli studenti esteri. «Questa operazione ha il merito di coniugare innovazione finanziaria e impatto sociale. Partendo dal Mezzogiorno, area del Paese in cui, come previsto dalla nostra mission, concentriamo gran parte della nostra operatività, il progetto garantirà energia pulita a dieci residenze universitarie in Italia», ha spiegato Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale. «Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi perché l’iniziativa può vantare un importante primato: è il primo caso di project financing a beneficiare dell’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi». «Camplus, insieme alle sue due Fondazioni, ha avviato un percorso consapevole e ambizioso verso la sostenibilità. Un lavoro che ci porterà a un rating ESG e all’elaborazione di un bilancio di sostenibilità su tutte le nostre attività. Un impegno che con l’iniziativa di oggi segna un passo importante verso l’energia rinnovabile grazie a un investimento rilevante e a una operazione unica nel panorama italiano e che punta a garantire un uso consapevole delle risorse prediligendo l’energia green. Siamo molto contenti di farlo con un partner affidabile e leader nel settore come Mediocredito Centrale» ha dichiarato Maurizio Carvelli- Founder and Ceo Camplus.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato