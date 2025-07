«Il Frecciarossa Sibari-Bolzano inaccessibile alla maggior parte dei viaggiatori»

la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo:

Gent.le direttore Paola Militano,

lo scorso venerdì ho accompagnato i miei anziani genitori a Sibari per prendere il frecciarossa che avrebbe dovuti portarli a Firenze.

Con mia grande sorpresa ho scoperto che il frecciarossa che da Sibari arriva a Bolzano non è un treno accessibile alle persone anziane e, come può vedere dallo scatto che le invio, è un ostacolo anche per le donne con bambini e per gli stessi bambini.

Di fatto il solo treno veloce che congiunge la Calabria al resto d’Italia è inaccessibile alla maggior parte dei viaggiatori.

La distanza dal predellino del treno e il binario è elevatissima (non avendo un metro con me non sono riuscita a quantificarla). La ragione di ciò è dovuta al fatto che Trenitalia non ha (ancora?) adeguato l’altezza dei binari (o almeno il primo visto che il treno arriva e parte dal binario 1) al modello del treno.

Forse a causa dell’ora (le sei del mattino) sul binario non c’era alcun tipo di assistenza e alle mie proteste mi è stato detto – piuttosto sgarbatamente – di protestare con Trenitalia.

Ho preferito scrivere a Lei, confidando nella sua sensibilità. So bene che si tratta di piccola cosa. Ma il rispetto verso i cittadini deve partire da queste piccole cose.

Aggiunto che l’orario di partenza (6,24) costringe i passeggeri che provengono da cittadine e paesi distanti da Sibari a vere e proprie levatacce. Ho sentito di persone che si erano alzate alle 3 del mattino, la maggior parte si era messa in viaggio alle 4,00 – 4,30. Spostare in avanti di una sola ora la partenza renderebbe più agevole il viaggio: ma forse è chiedere troppo.

Con viva cordialità,

Giovanna Murano

