Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia rischia il processo

il caso

ROMA Rischia il processo l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano. Boccia è accusata dalla Procura di Roma di stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni dell’ex ministro Sangiuliano. I Pm di piazzale Clodio hanno notificato all’indagata la chiusura della indagini, quindi un atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Boccia è inoltre accusata di false dichiarazioni nel curriculum redatto per l’organizzazione di eventi. Lo scrive AdnKronos.

Nel procedimento risultano parti offese Sangiuliano, sua moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. I Pm contestano all’impeditrice “condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale rivolte verso Sangiuliano, con cui intratteneva una relazione affettiva extraconiugale e anche successivamente alla definitiva rottura dei rapporti”. Inoltre, la donna, secondo l’atto di accusa, avrebbe cagionato nello stesso “un perdurante e grave stato di ansia e paura che si estrinsecava in un forte stress, un notevole dimagrimento, pensieri suicidi, modo tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita, compromettendone la figura pubblica, inducendolo a rassegnare le dimissioni dalla carica istituzionale, ad evitare i luoghi abitualmente frequentati, limitare le uscite private e pubbliche e partecipazioni a convegni o viaggi istituzionali e privati; condotte consistite in quanto di seguito descritto”, si legge nell’avviso di conclusioni delle indagini.