Codice Rosso, scatta il divieto di avvicinamento per uomo nel Crotonese

Violenza di genere

CROTONE Prosegue nel Crotonese la lotta ai reati riconducibili al cosiddetto “codice rosso”. Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno denunciato una persona ed eseguito un provvedimento nei confronti di un altro soggetto. Nel primo caso, l’impulso è stato dato da una donna che ha denunciato una situazione di maltrattamenti psicologici e anche fisici che subiva da circa un mese; nell’immediatezza, la denunciante è stata collocata presso una struttura protetta, in modo da poterle assicurare subito una maggiore sicurezza e serenità. Il provvedimento cautelare è invece un divieto di avvicinamento con applicazione del “braccialetto elettronico” che è stato eseguito in un centro della provincia dalla locale Stazione; gli accertamenti effettuati dai militari hanno ricostruito i comportamenti persecutori, consistiti soprattutto in messaggi e appostamenti, messi in atto dall’uomo nei confronti di una donna con la quale voleva intraprendere una relazione, contro la sua volontà. Per ciascuno dei reati riconducibili al “codice rosso” vi è la massima attenzione da parte della Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio, che imprime impulso e supporta quotidianamente l’attività delle Forze di Polizia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato