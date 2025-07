Esecutivo Cisl Magna Grecia: focus su sanità, infrastrutture e lavoro

il confronto

LAMEZIA TERME Sanità pubblica, rilancio delle infrastrutture, legalità, rinnovo dei contratti e contrasto al lavoro nero, allo sfruttamento e al caporalato: sono stati questi i temi centrali affrontati nella riunione dell’Esecutivo della CISL Magna Grecia, presieduto dal Segretario Generale Daniele Gualtieri, affiancato dai componenti di segreteria Salvatore Federico e Nicoletta Castagna. Un confronto intenso e partecipato, che ha visto il contributo delle federazioni, dei servizi e degli enti della CISL attivi nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Al centro, l’urgenza di risposte concrete ai bisogni reali dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. “La sanità resta una delle emergenze più gravi del nostro territorio – ha affermato Gualtieri – e non possiamo limitarci a denunciare le criticità. Dobbiamo essere propositivi e rivendicare una sanità di qualità, vicina ai territori, che rispetti un diritto costituzionale e non lasci nessuno indietro”. Accanto alla sanità, forte è stata la richiesta di investimenti sulle infrastrutture, “leva strategica – ha spiegato il segretario – per lo sviluppo e la coesione, soprattutto nelle aree interne, troppo spesso marginalizzate”. Nel corso dell’incontro si è ribadita anche la necessità di accelerare sul fronte del rinnovo dei contratti pubblici e privati, condizione fondamentale per restituire dignità al lavoro e rilanciare l’economia. “Servono misure contro il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato – ha aggiunto Gualtieri – fenomeni che continuano a colpire i più deboli, soprattutto nei settori produttivi più fragili”. L’Esecutivo ha inoltre rilanciato l’impegno della CISL per promuovere una cultura della legalità e del lavoro, attraverso iniziative da realizzare nei tre capoluoghi della Magna Grecia. “Dobbiamo costruire una rete forte – ha sottolineato Gualtieri – un’alleanza sociale che coinvolga sindacato, istituzioni e mondo produttivo, per difendere i nostri territori e dare prospettive ai giovani”. A pochi giorni dalla riconferma di Daniela Fumarola alla guida della CISL nazionale, l’Esecutivo ha espresso pieno sostegno alla sua azione e alla linea tracciata nel Congresso confederale, condividendone la visione di un sindacato protagonista nei processi di cambiamento sociale ed economico. “È il momento di rafforzare il nostro protagonismo – ha concluso Gualtieri – con proposte, vertenze e azioni che parlino alla vita reale delle persone. Serve un grande patto sociale che metta il lavoro al centro come strumento di dignità e futuro. Solo così potremo trattenere le nostre energie migliori e valorizzare davvero le potenzialità di una terra formidabile, ma ancora troppo segnata da fragilità e disuguaglianze”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato