Un viaggio tra storia, pensiero e ricordi: Amendolara omaggia Pasquale Lamanna

COSENZA Il prossimo 26 luglio 2025, alle ore 18:30, Piazza Giovanni XXIII ad Amendolara Centro diventerà teatro di un evento dal profondo valore culturale e commemorativo: “Pasquale Lamanna nella Memoria”, una serata dedicata alla riscoperta e celebrazione di uno dei figli più illustri del borgo jonico, Pasquale Lamanna, filosofo, letterato e pensatore.

Promossa dalla Pro Loco Amendolara Aps, con il patrocinio del Comune di Amendolara, l’iniziativa si propone come un vero e proprio viaggio tra storia, pensiero e ricordi, per rendere omaggio a una figura che ha profondamente arricchito il patrimonio intellettuale del territorio calabrese e non solo.

Ad aprire la serata sarà il Presidente della Pro Loco, Girolamo Mitidieri, seguito dai saluti istituzionali del dottor Mario Grisolia, consigliere comunale delegato alla cultura, e della Dott.ssa Manuela Filice, responsabile comunicazione di Unpli Calabria. Un momento introduttivo che sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria delle personalità che hanno segnato il cammino culturale delle comunità locali.



Il cuore dell’evento sarà rappresentato da un dialogo a due voci, condotto dall’avvocato Antonio Melfi e dal prof. Tullio Masneri, che guideranno il pubblico in un’esplorazione appassionata e profonda della vita, dell’opera e del pensiero di Lamanna. Attraverso testimonianze, analisi e riflessioni, si costruirà un ritratto vivido dell’uomo e dell’intellettuale, restituendo alla collettività il valore e l’attualità del suo contributo.

“Pasquale Lamanna nella Memoria” non è solo un’occasione celebrativa, ma anche un invito alla riscoperta di radici culturali condivise, all’ascolto e alla riflessione. Un appuntamento che vuole riaccendere il dialogo tra passato e presente, tra eredità intellettuale e identità territoriale.

La Pro Loco Amendolara Aps invita la cittadinanza, le istituzioni e gli amanti della cultura a partecipare numerosi a questo evento che si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’estate amendolarese. (redazione@corrierecal.it)

