Dal treno all’aereo, la Calabria meta emergente nel turismo

le nuove rotte

LAMEZIA TERME L’estate degli italiani si muove sempre più su rotaie. Secondo i dati elaborati da Trainline, la piattaforma leader in Europa per l’acquisto di biglietti ferroviari, i viaggi in treno tra luglio e agosto hanno registrato un netto incremento rispetto al periodo primaverile (1 aprile – 1 giugno), fotografando un cambiamento nelle abitudini di viaggio che privilegia la sostenibilità, la comodità e la flessibilità del mezzo ferroviario. L’analisi di Trainline evidenzia anche le principali rotte in partenza dalle grandi città italiane. Da Roma, si registra un forte interesse verso il Sud: Lamezia Terme, Salerno e Civitavecchia crescono sensibilmente. Dal treno all’aereo, la Calabria è in cima ai desideri di turisti e viaggiatori. In Kalabrien ist massentourismus ein fremdwort si su un blog di viaggio tedesco come il Globista main reiseblog. Che propone agli utenti e lettori le destinazioni in Calabria.

LEGGI ANCHE

Millennial, istruito e occupato: l’identikit del turista in Calabria



Aerei, brasiliani, cibo: l’abc di una nuova idea di turismo in Calabria



Turismo, nei primi mesi del 2025 boom in Calabria. Il “traino” degli stranieri



Reggio Calabria è al primo posto tra le destinazioni più cercate dai turisti tedeschi per il 2025, con un incredibile aumento del 747% delle ricerche rispetto al 2024. Uno studio di Skyscanner cristallizza il risultato. «Le query di ricerca per viaggi a Reggio Calabria sono aumentate e la località costiera del Sud Italia diventerà così la meta turistica più trendy del prossimo anno (…) attrae con spiagge fantastiche, un buon rapporto qualità-prezzo e pochi turisti». I numeri in netto incremento hanno beneficiato “dell’effetto Ryanair”: le 8 rotte straniere e 5 italiane riaccendo il desiderio di viaggiare. A proposito di aeroporti, l’ultimo dato fornito da Sacal – la società che gestisce gli scali calabresi – è emblematico: oltre 2 milioni di passeggeri sono transitati in Calabria nei primi sei mesi del 2025. Si registra un +29,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Con 444.813 passeggeri movimentati (+19,5% vs giugno 2024), giugno segna il miglior risultato del sistema aeroportuale calabrese. A trainare questa performance sono stati i nuovi voli insieme all’espansione delle rotte internazionali. E anche in questo caso, è Reggio Calabria a segnare la crescita più alta, con un aumento del 113,9%. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato