Aerei, brasiliani, cibo: l’abc di una nuova idea di turismo in Calabria

LA TENDENZA

COSENZA Le grandi platee turistiche che pescano nel bacino degli italiani all’estero ma anche nel nicchie di mercato alimentate da voli ad hoc per conquistare mercati tanto promettenti quanto inesplorati: le nuove rotte del turismo in Calabria sono state tracciate a margine del 34esimo evento internazionale che ha richiamato a Cosenza oltre 80 Camere di Commercio italiane nel mondo.

Il bacino sudamericano

Graziano Messana, presidente della Camera di Commercio di San Paolo, ha spiegato che in Brasile vivono 32 milioni di discendenti italiani, un dato che colloca la nazione prima di Argentina e Stati Uniti. La comunità calabrese è molto presente, negli ultimi anni sono state organizzate promozioni di prodotti locali come vino e cibo, ora un bando per la promozione del turismo mette al centro tutte le località calabresi, che sono state promosse all’interno di un circuito meno gettonato e scontato rispetto a Venezia e Roma: «Abbiamo fatto inserire nel calendario delle agenzie turistiche brasiliane l’itinerario Calabria che offre spunti diversi e interessanti – dice Messana –. E Cosenza è stata una piacevole sorpresa per tutti».

Graziano Messana

Dall’Europa all’Asia

A Piero Cannas, presidente Camera di Commercio polacca, tocca raccontare la crescita di un territorio sorprendente: «La Polonia è uno dei Paesi europei con maggiori presenze turistiche in Italia: in Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna i polacchi sono puntualmente tra i primi gruppi. In Calabria stiamo discutendo proprio in questi giorni un progetto di promozione delle bellezze turistiche». Risale a non più di un mese fa la missione della Cciaa Reggio Calabria per presentare il volo diretto Katowice-Reggio Calabria, «un volo che sta dando grandissime soddisfazioni: sta viaggiando a pieno carico» assicura Cannas: è una delle 60 caselle nella mappa dei collegamenti tra la punta dello Stivale e il mondo.

«Anche sul fronte dell’agroalimentare c’è molta attenzione e stiamo già lavorando per il 2026: una serie di eventi porteranno in Polonia le principali produzioni calabresi, dal bergamotto alla ‘nduja. In tutte le pizzerie di Varsavia esiste la pizza con la ‘nduja e risulta la più venduta in assoluto…» sorride Cannas.

Piero Cannas

Conosce bene il sud e la Calabria Michele D’Ercole, materano, presidente della Camera di Commercio italiana in Vietnam: «Questo networking di 86 Camere di 54 Paesi è stato utile per condividere progetti comuni e potenzialità da mostrare alle imprese calabresi. Si tratta di opportunità di business: anche il Vietnam ama il made in Italy, i settori del food e del fashion o dei mobili vanno per la maggiore ma ultimamente anche la digitalizzazione e green economy, penso all’importanza dell’Università della Calabria in fatto di startup e smart city: anche la Calabria può giocare un ruolo importante. Potrebbe essere un’opportunità sul mercato vietnamita, come il turismo: anche in Vietnam esistono molti siti Unesco e dal 1° luglio ci sarà il volo diretto Milano-Hanoi. Italia e Vietnam saranno più vicine in un turismo “a due vie”, peraltro non serve più il visto per visitare il Vietnam. Anche vietnamiti potranno apprezzare le bellezze italiane, del sud e in particolare della Calabria».

Michele D’Ercole

Destagionalizzare

Come dire che l’internazionalizzazione delle imprese calabresi all’estero ha un equivalente nella promozione e nel marketing territoriale per posizionare il pacchetto Calabria tra quelli italiani più richiesti, facendo leva sulla collocazione stessa della regione incastonata fra 3 itinerari come Campania, Puglia e Sicilia, territori da grandi numeri e in espansione continua.

L’Abc del nuovo turismo calabrese alla lettera D riporta Destagionalizzare: è un mantra e Tropea in questo sembra la capofila, con presenze da tutto il mondo da fine marzo a ottobre e oltre. L’identikit del turista che sceglie la Calabria è giovane, istruito e occupato. “Socializza” la sua esperienza e ama le nuove, come quella dell’escursionismo: non solo mare e cibo, insomma, un altro turismo è possibile. Anche in Calabria. (EFur)

