Edoardo Blondett torna alla Reggina: ufficiale il suo ingaggio

REGGIO CALABRIA Edoardo Blondett è ufficialmente un nuovo calciatore della Reggina. Il club amaranto ha annunciato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore centrale, che ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Per Blondett si tratta di un ritorno a Reggio Calabria, dove ha già militato nella stagione 2019/20, contribuendo in maniera significativa alla storica promozione in Serie B. Un innesto che rappresenta un valore aggiunto per il reparto difensivo, grazie alla sua solidità, alla marcatura puntuale e a una buona capacità di impostazione dal basso.

Classe 1992, nato a Genova il 7 gennaio, Blondett porta con sé un bagaglio di oltre 400 presenze in Serie C, campionato in cui è stato spesso protagonista con diverse maglie. Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Sampdoria, ha esordito tra i professionisti con la Valenzana in Serie C2, per poi trasferirsi in C1 al Portogruaro nella stagione 2012/13.

Successivamente, il Cosenza punta su di lui: prima in prestito, poi a titolo definitivo, diventa un perno della squadra per tre stagioni consecutive. Dopo l’esperienza in rossoblù, il difensore prosegue il suo percorso con Catania, Casertana, e – dopo la prima parentesi reggina – con Alessandria, Livorno, Fermana, Cerignola e infine Sorrento, dove ha giocato nell’ultima stagione.

Il ritorno in amaranto è accolto con entusiasmo dalla piazza e dallo staff tecnico, che vede in Blondett un punto di riferimento per la linea arretrata della nuova Reggina.

